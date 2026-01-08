ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρώτο τρόπαιο στο 2026 για την Παρί Σεν Ζερμέν

Με... λυτρωτή στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων τον Γκονσάλο Ράμος που ισοφάρισε σε 2-2 κι απόλυτο πρωταγωνιστή στη διαδικασία των πέναλτι τον Λούκας Σεβαλιέ που έκανε δύο επεμβάσεις, η Παρί Σεν Ζερμέν «λύγισε» την εξαιρετική Μαρσέιγ με 4-1 στα πέναλτι στον τελικό του γαλλικού Super Cup και κατέκτησε το Trophée des Champions για 14η φορά στην Ιστορία της.

Στο μεγάλο ματς που διεξήχθη στο «Jaber Al Ahmad International Stadium» του Κουβέιτ, οι περσινοί πρωταθλητές Ευρώπης και νταμπλούχοι Γαλλίας επέβαλλαν το ρυθμό τους στα πρώτα λεπτά κι αφού απέφυγαν τη... ζημιά στο πλασέ του Μπαλέρντι στο 7’, χάρις στα αντανακλαστικά του Σεβαλιέ, στη συνέχεια άνοιξαν το σκορ με το εξαιρετικό πλασέ του Ντεμπελέ στο 13’, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να περνάει την μπάλα πάνω απ’ τον Ρούλι.

Ο γκολκίπερ της Μαρσέιγ είπε «όχι» στο τελείωμα του Νούνο Μέντες στο 20’, ενώ ο Σεβαλιέ έδειξε ξανά εντυπωσιακά ρεφλέξ στο πλασέ του Έμερσον στο 34’. Στο δεύτερο ημίχρονο η Μαρσέιγ πήρε μεγάλη ώθηση απ’ τις αλλαγές της. Ισοφάρισε στο 76’ με πέναλτι του Γκρίνγουντ και στο 87’ πήρε το προβάδισμα με αυτογκόλ του Πάτσο. 

Κι ενώ όλα έδειχναν πως το σερί των Παριζιάνων θα... σταματούσε στις τρεις σερί κατακτήσεις, ήρθε ως... από μηχανής Θεός ο Γκονσάλο Ράμος στο 90’+5’, μόλις 6 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγώνα για να ισοφαρίσει σε 2-2 από την ασίστ του Μπαρκολά και να... σώσει την ομάδα του, οδηγώντας τον τελικό απευθείας στα πέναλτι.

Εκεί μίλησε η ψυχραιμία των παικτών της Παρί που ήταν απόλυτα εύστοχοι και η κλάση του Σεβαλιέ που απέκρουσε τις εκτελέσεις των Ο’Ράιλι και Τραορέ, χαρίζοντας το τρόπαιο στην ομάδα του.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ


Ράμος          1-0
Ο’Ράιλι        απέκρουσε ο Σεβαλιέ
Βιτίνια        2-0
Τραορέ         απέκρουσε ο Σεβαλιέ
Μέντες         3-0
Μουρίγιο       3-1
Ντουέ           4-1

ΑΠΕ-ΜΠΕ

