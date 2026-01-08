ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ντουμπάι σόκαρε τη Φενερμπαχτσέ

Η Ντουμπάι σόκαρε τη Φενερμπαχτσέ

Η Ντουμπάι «προσγείωσε» την Φενερμπαχτσέ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δίνοντας τέλος στο σερί των τεσσάρων νικών της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς επιβλήθηκε με 92-81 των Τούρκων, για την 21η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 10-11 και κρατώντας ζωντανό το όνειρο του Play In. Στον αντίποδα, το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους υποχώρησε στο 13-7, χάνοντας έδαφος στην προσπάθεια της να εδραιωθεί στην τετράδα.

Πρωταγωνιστής ο Κενάν Καμένιας, ο οποίος πραγματοποίησε εμφάνιση καριέρας σε πόντους (20), ριμπάουντ (15) και αξιολόγηση (34), με τους Ράιτ (22π.), Μπέικον (15π.) και Καμπενγκέλε (14π.) να προσφέρουν πολύτιμες λύσεις. Η Ντουμπάι κυριάρχησε πλήρως στα επιθετικά ριμπάουντ (42-21), στοιχείο που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της.

Τα δεκάλεπτα: 24-20, 51-42, 73-62, 92-81

