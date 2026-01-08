ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σκόραρε πάλι ο Κριστιάνο - Ακόμη πιο κοντά στα 1.000 γκολ καριέρας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σκόραρε πάλι ο Κριστιάνο - Ακόμη πιο κοντά στα 1.000 γκολ καριέρας

Συνεχίζει ακάθεκτος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος σκόραρε και πάλι για την Αλ Νασρ και έφτασε πιο κοντά σε ένα απίστευτο ορόσημο καριέρας.

Τα 958 γκολ καριέρας έφτασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει βάλει... στόχο ζωής να φτάσει τα 1.000 γκολ καριέρας και να καταρρίψει ένα σπουδαίο ορόσημο. 

Την φετινή σεζόν έχει 24 συνεισφορές τερμάτων με 21 γκολ και 3 ασίστ σε 22 συμμετοχές με την Αλ Νασρ. Ο Πορτογάλος σταρ είχε την ευκαιρία να σκοράρει από την άσπρη βούλα στην αναμέτρηση της ομάδας του με αντίπαλο την Αλ Καντασίγια και ως συνήθως ήταν εύστοχος. 

Με αυτό το γκολ μείωσε σε 1-2 στο 81ο λεπτό και αμέσως πήρε την μπάλα για να ωθήσει την ομάδα του προς την ολική ανατροπή. Τελικά δεν τα κατάφερε, με το τελικό σκορ να είναι 1-2 για τους φιλοξενούμενους.

 

Athletiko.gr

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αγρίεψε ο Παναθηναϊκός και κατάπιε τη Βίρτους με σκυλίσια άμυνα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πρώτο τρόπαιο στο 2026 για την Παρί Σεν Ζερμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φουλάρει ο Ρόκα!

ΑΕΚ

|

Category image

Πρωτάθλημα Futsal: Νίκες για ΑΕΛ και Ομόνοια, 4-4 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Άλλοι θα μπουν, άλλοι θα βγουν...

ΑΕΛ

|

Category image

Σκόραρε πάλι ο Κριστιάνο - Ακόμη πιο κοντά στα 1.000 γκολ καριέρας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με άλλη δυναμική για να πλησιάσει κι άλλο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με ενισχύσεις στο Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ: «Μέσα» Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Τσιφτσής

Ελλάδα

|

Category image

Κυρίαρχη στο Λεμεσιανό ντέρμπι η ΑΕΛ, επιβλήθηκε του Απόλλωνα με 9-0

Φούτσαλ

|

Category image

Η Ντουμπάι σόκαρε τη Φενερμπαχτσέ

EUROLEAGUE

|

Category image

Νοκ-άουτ για τρεις μήνες ο Κούντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα «πιτς» για ένα μήνα ο Ρόσα - Απέφυγε τα χειρότερα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τέσσερα βρήκαν κάτοχο, έμειναν άλλα τέσσερα - Το πανόραμα των «16» του κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Κωστή: «Κάναμε τα πάντα, όμως μας πλήγωσαν οι στημένες φάσεις»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Σχεδόν κομπλέ στη Λεμεσό η Ομόνοια - Η αποστολή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη