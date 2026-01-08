Σκόραρε πάλι ο Κριστιάνο - Ακόμη πιο κοντά στα 1.000 γκολ καριέρας

Τα 958 γκολ καριέρας έφτασε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει βάλει... στόχο ζωής να φτάσει τα 1.000 γκολ καριέρας και να καταρρίψει ένα σπουδαίο ορόσημο.

Την φετινή σεζόν έχει 24 συνεισφορές τερμάτων με 21 γκολ και 3 ασίστ σε 22 συμμετοχές με την Αλ Νασρ. Ο Πορτογάλος σταρ είχε την ευκαιρία να σκοράρει από την άσπρη βούλα στην αναμέτρηση της ομάδας του με αντίπαλο την Αλ Καντασίγια και ως συνήθως ήταν εύστοχος.

Με αυτό το γκολ μείωσε σε 1-2 στο 81ο λεπτό και αμέσως πήρε την μπάλα για να ωθήσει την ομάδα του προς την ολική ανατροπή. Τελικά δεν τα κατάφερε, με το τελικό σκορ να είναι 1-2 για τους φιλοξενούμενους.

