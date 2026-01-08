Με άλλη δυναμική για να πλησιάσει κι άλλο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Θέλει νίκη στο Παραλίμνι!

Τα χαμόγελα ικανοποίησης επέστρεψαν στον Απόλλωνα. Και υπάρχει μεγαλύτερη πίστη για την επίτευξη των στόχων. Μετά το διπλό επί Ε.Ν. Ύψωνα, ήρθε μία πειστική εμφάνιση και νίκη επί της Πάφου, αποτελέσματα που κρατούν την ομάδα του Ερνάν Λοσάδα κοντά στους προπορευόμενους. Ναι μεν είναι στην 6η θέση και στο -9 από την κορυφή, όμως μπορεί να πλησιάσει ακόμη περισσότερο και να αρχίσει... προσπεράσματα. Το πρόγραμμα είναι τέτοιο που του δίνει αυτή τη δυνατότητα. 

Αρχικά καλείται να τριτώσει το... καλό, κάτι που δεν έκανε ποτέ φέτος, με διπλό επί της Ένωσης (11/01). Και ακολούθως θα υποδεχθεί ΑΠΟΕΛ (18/01) και Ακρίτα (24/01), δύο ματς που είναι στην έδρα του και που τον χρίζουν φαβορί. Στη συνέχεια θα πάει στη Λάρνακα για να παίξει με την Ομόνοια Αραδίππου (31/01), ενώ ο Ολυμπιακός θα είναι το τελευταίο εμπόδιο (07/02), πριν τα κρίσιμα ντέρμπι στο φινάλε του β΄ γύρου.

