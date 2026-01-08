ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με ενισχύσεις στο Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ: «Μέσα» Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Τσιφτσής

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με ενισχύσεις στο Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ: «Μέσα» Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Τσιφτσής

Σημαντικές επιστροφές μετράει ο Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Παναιτωλικό.

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson μένει για λίγο στην άκρη και η προσοχή όλων στρέφεται στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για το πρωτάθλημα της Super League.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (08.01) στη Νέα Μεσημβρία. Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα του αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι δούλεψαν με το τεχνικό επιτελείο στο γήπεδο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, παιχνίδι κατοχής, δουλειά στην τακτική και οικογενειακό διπλό.

Οι Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Τσιφτσής προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα, ο Μύθου ακολούθησε πρόγραμμα επανένταξης, ο Λόβρεν δούλεψε ατομικά στο γήπεδο κι οι Παβλένκα και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Παρασκευή (09.01) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει για Αγρίνιο.

 

SDNA

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αγρίεψε ο Παναθηναϊκός και κατάπιε τη Βίρτους με σκυλίσια άμυνα!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πρώτο τρόπαιο στο 2026 για την Παρί Σεν Ζερμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φουλάρει ο Ρόκα!

ΑΕΚ

|

Category image

Πρωτάθλημα Futsal: Νίκες για ΑΕΛ και Ομόνοια, 4-4 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Άλλοι θα μπουν, άλλοι θα βγουν...

ΑΕΛ

|

Category image

Σκόραρε πάλι ο Κριστιάνο - Ακόμη πιο κοντά στα 1.000 γκολ καριέρας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με άλλη δυναμική για να πλησιάσει κι άλλο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με ενισχύσεις στο Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ: «Μέσα» Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Τσιφτσής

Ελλάδα

|

Category image

Κυρίαρχη στο Λεμεσιανό ντέρμπι η ΑΕΛ, επιβλήθηκε του Απόλλωνα με 9-0

Φούτσαλ

|

Category image

Η Ντουμπάι σόκαρε τη Φενερμπαχτσέ

EUROLEAGUE

|

Category image

Νοκ-άουτ για τρεις μήνες ο Κούντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα «πιτς» για ένα μήνα ο Ρόσα - Απέφυγε τα χειρότερα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τέσσερα βρήκαν κάτοχο, έμειναν άλλα τέσσερα - Το πανόραμα των «16» του κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Κωστή: «Κάναμε τα πάντα, όμως μας πλήγωσαν οι στημένες φάσεις»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Σχεδόν κομπλέ στη Λεμεσό η Ομόνοια - Η αποστολή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη