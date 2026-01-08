Με ενισχύσεις στο Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ: «Μέσα» Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Τσιφτσής

Σημαντικές επιστροφές μετράει ο Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Παναιτωλικό.

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson μένει για λίγο στην άκρη και η προσοχή όλων στρέφεται στην αναμέτρηση κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για το πρωτάθλημα της Super League.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (08.01) στη Νέα Μεσημβρία. Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα του αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι δούλεψαν με το τεχνικό επιτελείο στο γήπεδο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει προθέρμανση, παιχνίδι κατοχής, δουλειά στην τακτική και οικογενειακό διπλό.

Οι Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Τσιφτσής προπονήθηκαν κανονικά με την ομάδα, ο Μύθου ακολούθησε πρόγραμμα επανένταξης, ο Λόβρεν δούλεψε ατομικά στο γήπεδο κι οι Παβλένκα και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Παρασκευή (09.01) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει για Αγρίνιο.

SDNA