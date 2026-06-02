Πρόταση για αναδιάρθωση από Φίλιππο Γεωργίου: Πρωτάθλημα με 12 ομάδες!

Ο Φίλιππος Γεωργίου κάνει λόγο για πρωτάθλημα 12 ομάδων από την περίοδο 2027/28 με δύο ομάδες να υποβιβάζονται απευθείας και μία να δίνει αγώνα μπαράζ.

Αναλυτικά:

Φίλε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοί

Η παρούσα πρόταση κατατίθεται με πνεύμα συνεργασίας και εποικοδομητικού διαλόγου, με μοναδικό στόχο τη βελτίωση και την πρόοδο του κυπριακού ποδοσφαίρου. Ο συντάκτης της πρότασης δεν διεκδικεί το αλάθητο ούτε θεωρεί ότι οι εισηγήσεις που περιλαμβάνονται αποτελούν τη μοναδική ορθή προσέγγιση. Αντίθετα, καλωσορίζει κάθε τεκμηριωμένη εισήγηση, τροποποίηση ή βελτίωση από τα σωματεία, τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, τους παράγοντες και τους αρμόδιους φορείς. Η ουσία της πρότασης δεν βρίσκεται στις επιμέρους λεπτομέρειες, αλλά στην ανάγκη να ανοίξει ένας σοβαρός και ουσιαστικός διάλογος για το μέλλον του αθλήματος, με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή του.

Η παρούσα πρόταση στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού, οικονομικά βιώσιμου, διαφανούς και αναπτυξιακού ποδοσφαιρικού μοντέλου, το οποίο θα ενισχύσει τα σωματεία, τους ποδοσφαιριστές, τους φιλάθλους και συνολικά το κυπριακό ποδόσφαιρο για τις επόμενες δεκαετίες.

Η μεταρρύθμιση αυτή μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια νέα εποχή στο κυπριακό ποδόσφαιρο, με περισσότερη αξιοπιστία, καλύτερες υποδομές, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και ουσιαστική ανάπτυξη του Κύπριου ποδοσφαιριστή. Σας ενημερώνω ότι έχει κοινοποιηθεί στην Pafos fc και θα δοθεί και στα ΜΜΕ.

Με εκτίμηση,

Φίλιππος Γεωργίου

(Εκπρόσωπος Pafos FC)

Αντιπρόεδρος ΚΟΠ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2027/28

Εισαγωγή

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού, βιώσιμου, αναπτυξιακού και εμπορικά ελκυστικού μοντέλου για το κυπριακό ποδόσφαιρο.

Βασικοί στόχοι είναι:

- Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

- Η βελτίωση της ποιότητας των αγώνων.

- Η μείωση της διάρκειας των πρωταθλημάτων.

- Η μείωση της καταπόνησης των ποδοσφαιριστών.

- Η ανάπτυξη Κύπριων ποδοσφαιριστών.

- Η οικονομική βιωσιμότητα των σωματείων.

- Η αναβάθμιση των ποδοσφαιρικών υποδομών.

- Η αύξηση των εμπορικών εσόδων και της προβολής του κυπριακού ποδοσφαίρου.

- Η ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.

1. Μεταβατική περίοδος 2026/27

Για την ομαλή μετάβαση στη νέα δομή:

- Υποβιβάζονται 3 ομάδες από την Α΄ Κατηγορία.

- Προβιβάζεται μόνο 1 ομάδα από τη Β΄ Κατηγορία.

Με τον τρόπο αυτό η Α΄ Κατηγορία θα διαμορφωθεί στις 12 ομάδες από την περίοδο 2027/28

2. Δομή πρωταθλημάτων από το 2027/28

Α΄ Κατηγορία

- 12 ομάδες.

- 22 αγωνιστικές κανονικής διάρκειας.

- Διαχωρισμός σε δύο ομίλους στη δεύτερη φάση.

Β΄ Κατηγορία

- 12 ομάδες.

- 22 αγωνιστικές κανονικής διάρκειας.

- Διαχωρισμός σε δύο ομίλους των 6 ομάδων.

- 5 μόνο επιπλέον αγώνες playoffs/playouts (μονός γύρος).

Γ΄ Κατηγορία

- 20 ομάδες.

- 2 όμιλοι των 10 ομάδων.

- Γεωγραφικός διαχωρισμός όπου είναι εφικτό.

- 18 αγωνιστικές κανονικής διάρκειας.

Στόχοι:

- Μείωση εξόδων μετακίνησης.

- Περισσότερα τοπικά ντέρμπι.

- Ενίσχυση της βιωσιμότητας των σωματείων.

- Καλύτερη προσέλευση φιλάθλων.

3. Σύστημα ανόδου και υποβιβασμού

Α΄ και Β΄ Κατηγορία

- Οι δύο τελευταίες ομάδες υποβιβάζονται απευθείας.

- Οι δύο πρώτες ομάδες της πιο κάτω κατηγορίας προβιβάζονται απευθείας.

- Η ομάδα που τερματίζει 3η από το τέλος αγωνίζεται σε μονό αγώνα μπαράζ με την ομάδα που τερματίζει 3η στην πιο κάτω κατηγορία για μία θέση στην ανώτερη κατηγορία.

Γ΄ Κατηγορία

- Οι πρωταθλητές των δύο ομίλων προβιβάζονται απευθείας στη Β΄ Κατηγορία.

- Οι ομάδες που τερματίζουν στη 2η και 3η θέση κάθε ομίλου συμμετέχουν σε playoffs ανόδου.

- Τα playoffs διεξάγονται με δύο ημιτελικούς και έναν τελικό σε μονούς αγώνες.

- Ο νικητής των playoffs εξασφαλίζει την τρίτη και τελευταία θέση ανόδου στη Β΄ Κατηγορία.

- Να διαβαθμίζονται στην ΣΤΟΚ οι δυο τελευταίες ομάδες κάθε ομίλου.

4. Αγωνιστικό ημερολόγιο και προστασία ποδοσφαιριστών

- Το Σούπερ Καπ να αποτελεί πάντοτε τον πρώτο επίσημο αγώνα κάθε νέας αγωνιστικής περιόδου.

- Ο τελικός Κυπέλλου να αποτελεί τον τελευταίο επίσημο αγώνα της περιόδου Η¨

- Ο τελικός Κυπέλλου να διεξάγεται το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου.

- Η ΚΟΠ να διαμορφώνει το αγωνιστικό ημερολόγιο με τρόπο που να διασφαλίζει επαρκή χρόνο αποκατάστασης και προετοιμασίας.

Επιπρόσθετα:

- Να διασφαλίζονται τουλάχιστον 3 εβδομάδες πλήρους ξεκούρασης για όλους τους ποδοσφαιριστές μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων και πριν από την έναρξη της προετοιμασίας της νέας περιόδου.

5. Κύπελλο Κύπρου

Ημιτελικοί

Οι δύο ημιτελικοί να διεξάγονται σε διαφορετικές ημέρες:

- Τρίτη

- Τετάρτη

Τελικός Κυπέλλου

Ο τελικός να διεξάγεται εκ περιτροπής ανά έτος στα:

- ΓΣΠ

- AEK Arena

- Alphamega Stadium

Σε περίπτωση διεξαγωγής στο AEK Arena ή στο Alphamega Stadium:

- Να μειώνεται ο αριθμός εισιτηρίων που παραχωρούνται στην ΚΟΠ.

- Να μειώνεται ο αριθμός εισιτηρίων που παραχωρούνται στους χορηγούς.

- Να αυξάνεται ο αριθμός εισιτηρίων που διατίθεται στους φιλάθλους των δύο φιναλίστ.

6. Ανάπτυξη Κύπριων ποδοσφαιριστών

Β΄ και Γ΄ Κατηγορία

- Υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον 3 Κύπριων ποδοσφαιριστών κάτω των 21 ετών στην αρχική ενδεκάδα.

- Μέγιστος αριθμός 4 ξένων ή κοινοτικών ποδοσφαιριστών ανά ομάδα.

7. Πρωταθλήματα U19

- Δικαίωμα συμμετοχής μέχρι 2 ποδοσφαιριστών από τον Κατάλογο Β της πρώτης ομάδας.

- Μέγιστος αριθμός 5 ξένων ή κοινοτικών ποδοσφαιριστών ανά ομάδα.

8. Ομάδες Β’

Να επιτρέπεται σε ομάδες της Α΄ Κατηγορίας να διατηρούν ομάδα Β’ από την περίοδο 2027/28

Προϋποθέσεις:

- Συμμετοχή στη Β΄ ή Γ΄ Κατηγορία.

- Χωρίς δικαίωμα ανόδου στην Α΄ Κατηγορία.

- Να μην αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία με την πρώτη ομάδα.

- Σε περίπτωση θέσης ανόδου, η θέση να μεταφέρεται στην επόμενη δικαιούχο ομάδα.

9. Κυπριοποιήσεις ποδοσφαιριστών

- Να μην προωθείται η κυπριοποίηση ξένων ποδοσφαιριστών ηλικίας άνω των 32 ετών ( οι οποίοι τηρούν τις προϋποθέσεις)

- Κάθε περίπτωση να εγκρίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Κύπρου.

10. Οικονομική στήριξη σωματείων

Bonus κατάταξης

Καθιέρωση bonus κατάταξης αντίστοιχου με το μοντέλο που εφαρμόζει η UEFA στις διοργανώσεις League Phase.

Relegation Bonus

Δημιουργία ταμείου στήριξης υποβιβαζόμενων ομάδων για περίοδο 1-2 ετών.

Promotion Fund

Οι ομάδες που προβιβάζονται:

- Από τη Γ΄ στη Β΄ Κατηγορία.

- Από τη Β΄ στην Α΄ Κατηγορία.

να λαμβάνουν εγγυημένο ελάχιστο ποσό ώστε να μπορούν να δημιουργούν ανταγωνιστικό και βιώσιμο προϋπολογισμό.

11. Χορηγίες και τηλεοπτικά δικαιώματα

Α΄ Κατηγορία

Να εφαρμοστεί νέα, σοβαρή και διαφανής διαδικασία εξεύρεσης χορηγών.

Βασικές αρχές:

- Όχι μόνο ένας κεντρικός χορηγός.

- Διαφορετικές κατηγορίες χορηγίας.

- Διαφορετικά επίπεδα επένδυσης.

- Διαφορετικά εμπορικά οφέλη και προβολή.

- Μέγιστη διαφάνεια στις συμφωνίες.

Η διαδικασία να περιλαμβάνει:

- Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος.

- Ξεκάθαρα εμπορικά κριτήρια.

- Επαγγελματική αξιολόγηση προσφορών.

- Δημόσια λογοδοσία για τις συμφωνίες χορηγίας.

Β΄ και Γ΄ Κατηγορία

- Εξεύρεση μεγάλου κεντρικού χορηγού για τις δύο κατηγορίες.

Τηλεοπτικά δικαιώματα

- Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

- Δικαιότερη κατανομή εσόδων.

- Κίνητρα για επενδύσεις σε ακαδημίες και Κύπριους ποδοσφαιριστές.

12. Αναβάθμιση γηπέδων

Η ΚΟΠ, ο ΚΟΑ και τα σωματεία να δημιουργήσουν κοινό πρόγραμμα αναβάθμισης γηπέδων.

Προϋπολογισμός:

- €500.000 - 750,000 ετησίως.

Στόχος:

- Αναβάθμιση τουλάχιστον 2 γηπέδων Β΄ ή Γ΄ Κατηγορίας κάθε χρόνο.

Οι εργασίες να περιλαμβάνουν:

- Φωτισμό.

- Χλοοτάπητα.

- Αποδυτήρια.

- Κερκίδες.

- Υποδομές ΑμεΑ.

- Συστήματα ασφαλείας.

13. Κριτήρια γηπέδων για άνοδο στην Α΄ Κατηγορία

Κάθε ομάδα που προβιβάζεται στην Α΄ Κατηγορία να διαθέτει:

- είτε δικό της αδειοδοτημένο γήπεδο,

- είτε εγκεκριμένο γήπεδο σε ακτίνα μέχρι 30 χιλιομέτρων από τη φυσική της έδρα.

14. Μεταγραφικές περίοδοι

- Η θερινή μεταγραφική περίοδος να ολοκληρώνεται στις 7 Σεπτεμβρίου.

-Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος να ολοκληρώνεται στις 7/2

Στόχος:

- Μεγαλύτερη ευελιξία για τις κυπριακές ομάδες.

- Πρόσβαση σε περισσότερες διαθέσιμες επιλογές ποδοσφαιριστών.

- Καλύτερος αγωνιστικός και οικονομικός προγραμματισμός.