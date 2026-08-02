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Πώς ο Τζάνι Ινφαντίνο έστησε το μεγάλο «ξεπούλημα» του Μουντιάλ και παγίδευσε τον εαυτό του

ΓΗΠΕΔΟ

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Πώς ο Τζάνι Ινφαντίνο έστησε το μεγάλο «ξεπούλημα» του Μουντιάλ και παγίδευσε τον εαυτό του

Νέες αποκαλύψεις φέρνουν τον Τζάνι Ινφαντίνο στο επίκεντρο, μετά τη φράση του για «σοβαρά χρήματα» μετά το 2031 και το σχέδιο εμπορικής αξιοποίησης του Μουντιάλ.

Νέες αποκαλύψεις για τον Τζάνι Ινφαντίνο προκαλούν έντονες αντιδράσεις και ενισχύουν την πίεση προς τον πρόεδρο της FIFA, με επίκεντρο το σχέδιο εμπορικής αξιοποίησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το προσωπικό του μέλλον μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία της Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ινφαντίνο φέρεται να είπε σε συνεργάτη του ότι «μετά το 2031 μπορούμε να βγάλουμε σοβαρά χρήματα εδώ», αναφερόμενος στη χρονιά κατά την οποία υπολόγιζε ότι θα ολοκλήρωνε την προεδρική του θητεία. Όταν ρωτήθηκε αστειευόμενος εάν δεν του αρκούσε ο μισθός των έξι εκατομμυρίων δολαρίων, φέρεται να απάντησε: «Όχι, μιλάω για σοβαρό ποσό».

Το σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprises, μιας νέας εταιρικής δομής που θα αναλάμβανε σημαντικό μέρος των εμπορικών δραστηριοτήτων της FIFA και των μεγάλων διοργανώσεών της. Ο Ινφαντίνο φερόταν να προορίζεται αρχικά για τη θέση του προέδρου και, μετά τη λήξη της θητείας του, ενδεχομένως για εκτελεστικό ρόλο με ιδιαίτερα υψηλές αποδοχές. Η FIFA αρνήθηκε ότι συζητήθηκε ένα τέτοιο προσωπικό οικονομικό πακέτο.

Η παρουσίαση του σχεδίου επρόκειτο να γίνει σε συνάντηση με προέδρους εθνικών ομοσπονδιών στο Waldorf Astoria της Νέας Υόρκης, την παραμονή του τελικού του Μουντιάλ. Τελικά κρίθηκε ότι η χρονική στιγμή δεν ήταν κατάλληλη και το σχέδιο δεν ανακοινώθηκε, ενώ οι αντιδράσεις από την UEFA και άλλες συνομοσπονδίες είχαν ήδη ενταθεί.

Στο παρασκήνιο βρισκόταν και η υπόθεση του Φόλαριν Μπαλογκούν. Στέλεχος της FIFA χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο να μην είχε ενημερωθεί ή εμπλακεί ο Ινφαντίνο στην αναστολή της τιμωρίας του παίκτη, παρότι ο ίδιος αρνήθηκε δημόσια οποιαδήποτε συμμετοχή. Η απόφαση είχε προκαλέσει καταγγελίες για πολιτική παρέμβαση και βαθύ ρήγμα στις σχέσεις της FIFA με την UEFA.

Η προοπτική παραχώρησης μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές συνάντησε ευρεία αντίσταση. Ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες έκαναν λόγο για έλλειψη διαφάνειας και για κίνδυνο να περάσει η κορυφαία διοργάνωση του ποδοσφαίρου σε ένα μοντέλο που θα καθορίζεται κυρίως από το κέρδος.

Η υπόθεση έχει πλέον μετατραπεί σε σοβαρή κρίση για τον Ινφαντίνο. Το φιλόδοξο σχέδιο δείχνει να έχει παγώσει, ενώ η αμφισβήτηση στο εσωτερικό του παγκόσμιου ποδοσφαίρου μεγαλώνει και το πολιτικό του κεφάλαιο στη FIFA εμφανίζεται σημαντικά αποδυναμωμένο.

sport-fm.gr 

 

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ΔΙΕΘΝΗ

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