Δεν κατεβαίνει ο πήχης

Το ναυάγιο με τον Μόρτεν Μπιόρλο δεν... ξενερώνει την ομάδα προγραμματισμού της ΑΕΛ. Οι συζητήσεις με τον 30χρονο Νορβηγό μεσοεπιθετικό οδηγήθηκαν στο κενό, έτσι δεν θα φορέσει τα γαλαζοκίτρινα. Ο πήχης, ωστόσο, δεν κατεβαίνει, αφού στόχος είναι ο παίκτης που θα έρθει για τη συγκεκριμένη θέση να είναι από το... πάνω ράφι.

Σίγουρα ήταν μία εξέλιξη που αλλάζει τα σχέδια, όμως δεν πανικοβάλλει τους Νταμάζου και Τρισκόφσκι, μιας και ενεργοποιήθηκαν οι εναλλακτικές επιλογές. Ελπίζουν πως θα κλείσει το θέμα σύντομα, ώστε να είναι παρών στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Πολωνία, στην οποία θα μεταβεί από αύριο η ΑΕΛ.