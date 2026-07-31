Διευκολύνει πολύ το «δέσιμο» της άμυνας

Το γεγονός ότι δεν έγιναν προσθήκες, λόγω του εμπάργκο μεταγραφών, έχει και θετικό για την Ανόρθωση. Ότι υπάρχει μία χημεία στην ομάδα και γνωρίζει ο ένας παίκτης τη φιλοσοφία του άλλου ποδοσφαιριστή.

Ειδικά στην άμυνα, με την παραμονή των ακραίων Κίκο, Σατίν, Σεργίου και Τάντι αλλά και των στόπερ Τόσιτς, Φουρτάδο, Μπέργκστρομ, Καραμανώλη, ο προπονητής, Νέστορ Ελ Μαέστρο, «διευκολύνεται» σε μεγάλο βαθμό. Ξέρει και ο ίδιος πως η σταθερότητα στην αμυντική γραμμή είναι κλειδί ώστε να γίνει μία καλή πορεία. Είναι διαφορετικό να έχει να δουλέψει τρεις γραμμές και είναι αλλιώς να επικεντρωθεί σε αυτήν που έχει το «πρόβλημα».

Ελπίζει πως η θετική εικόνα που παρουσιάστηκε στα δύο πρώτα φιλικά στην Ολλανδία, όπου δεν παραβιάστηκε η εστία, να συνεχιστεί και στα άλλα φιλικά. Την Κυριακή κόντρα στον Ατρόμητο είναι ακόμη μία καλή ευκαιρία να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.