Η Μπρέντφορντ ολοκλήρωσε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της!

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, το κόστος της συμφωνίας για τον διεθνή μέσο από το Μάλι ανέρχεται στα 39 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή κοντά στα 45,6 εκατ. ευρώ, γεγονός που τον κατατάσσει στην πιο ακριβή δαπάνη στην ιστορία της Μπρέντφορντ!

Ο 24χρονος άσος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο, με την αγγλική ομάδα να διατηρεί οψιόν ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν. Την περασμένη χρονιά αγωνίστηκε στη Λανς, μετά τη θητεία του στη Ραπίντ Βιέννης, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του Κυπέλλου Γαλλίας και στη δεύτερη θέση της Ligue 1, εξασφαλίζοντας την παρουσία στο Champions League.

«Τον παρακολουθούσαμε για μεγάλο διάστημα και ήταν ένας παίκτης που θέλαμε πολύ να αποκτήσουμε», δήλωσε ο προπονητής, Κιθ Άντριους.

Η Μπρέντφορντ ξεκινά τις υποχρεώσεις στην Premier League υποδεχόμενη την Τότεναμ (22/8).

sdna.gr