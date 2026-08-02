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Αυτόν τον παίκτη «τελειώνει» από τη Ρεάλ ο Μουρίνιο

ΓΗΠΕΔΟ

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Αυτόν τον παίκτη «τελειώνει» από τη Ρεάλ ο Μουρίνιο

Τα πλάνα του «special one» για τον τερματοφύλακα της «βασίλισσας» την επόμενη περίοδο.

Την πόρτα της εξόδου από τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμος να διαβεί ο Αντρέι Λούνιν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, ο Ουκρανός τερματοφύλακας δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Χοσέ Μουρίνιο και η «βασίλισσα» εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει προτάσεις για την παραχώρησή του, θεωρώντας ότι η πώληση του μπορεί να αποφέρει σημαντικά έσοδα στα ταμεία της ομάδας.

Ο 27χρονος γκολκίπερ είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία του να καθιερωθεί στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται στη σκιά του Τιμπό Κουρτουά.

Παρότι ανανέωσε λοιπόν, το συμβόλαιο του μέχρι το 2030 το ενδεχόμενο αποχώρησης συγκεντρώνει πλέον πολλές πιθανότητες.

sdna.gr 

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ΔΙΕΘΝΗ

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