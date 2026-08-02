Τζόλης, Καρέτσας, Κουλιεράκης και όχι μόνο - Οι Ελληνες «σπάνε» το φράγμα των 100.000.000 ευρώ

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στη Ρόμα και κάπως έτσι, μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, τρεις μεταγραφές Ελλήνων του εξωτερικού έχουν προκαλέσει τεράστιο θόρυβο. Όχι μόνο αυτό, όμως. Κυρίως, έχουν αναγκάσει σπουδαίους συλλόγους του εξωτερικού να βγάλουν από τα ταμεία τους 79,5 εκατομμύρια ευρώ!

Χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους και λοιπές ρήτρες, οι Χρήστος Τζόλης, Κωνσταντίνος Καρέτσας και Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, τόσο κόστισαν συνολικά σε Άρσεναλ, Μπορούσια Ντόρτμουντ και Ρόμα, αντίστοιχα. Ο πρώτος 40.000.000 ευρώ, ο δεύτερος 33.000.000 ευρώ και ο τρίτος 16.500.000 ευρώ.

Το «φράγμα των 100 εκατομμυρίων ευρώ» σε μία μεταγραφική περίοδο, λοιπόν, μοιάζει πιο πιθανό από ποτέ να «σπάσει», κυρίως από τις μεταγραφές των Ελλήνων του εξωτερικού. Ακριβώς όπως υπολογιζόταν μήνες πριν, αποδεικνύεται πως στις μεγάλες αγορές ο Έλληνας ποδοσφαιριστής και κυρίως, οι διεθνείς του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, «μετρούν» εξίσου με αυτούς από άλλες χώρες, με μεγαλύτερη παράδοση σε τέτοια deal.

Ποιοι ακολουθούν

Όλα αυτά, χωρίς να έχουν μπει στην εξίσωση αρκετές ακόμη πιθανές μεταγραφές και, κυρίως, τρεις συγκεκριμένες περιπτώσεις: ο Τζολάκης, που βάσει των ρεπορτάζ από την Αγγλία θα φέρει περίπου 15.000.000 ευρώ στα ταμεία του Ολυμπιακού υπογράφοντας στη Χαλ, αλλά και οι Ντίνος Μαυροπάνος και Βαγγέλης Παυλίδης, για τους οποίους υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον.Σύμφωνα με το Transfermarkt, ο Βαγγέλης Παυλίδης κοστολογείται στα 28.000.000 ευρώ και η στάση της Μπενφίκα προς τους ενδιαφερόμενους, όπως φάνηκε και από επίσημα χείλη, θα είναι «σκληρή». Με λίγα λόγια, το πιο πιθανό σενάριο είναι να χρειαστούν πολλά περισσότερα χρήματα, ειδικά όταν ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα εξετάζουν σοβαρά την απόκτησή του.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος, από την άλλη, κοστολογείται στα 18.000.000 ευρώ -σύμφωνα με την ίδια πλατφόρμα- και ο υποβιβασμός της Γουέστ Χαμ στην Championship έχει πυροδοτήσει τα σενάρια γύρω από το πρόσωπό του. Προς το παρόν, παραμένει στα «σφυριά», αλλά υπάρχει ενδιαφέρον και ίσως δρομολογηθούν εξελίξεις εντός του καλοκαιριού.

Με τις αγορές Ελλήνων ποδοσφαιριστών, λοιπόν, ήδη στα 79.5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα χρήματα του Τζολάκη, αλλά και μεταγραφών που «ψήνονται», το σενάριο να ξεπεραστεί το όριο των 100.000.000 ευρώ μέσα σε μία μεταγραφική περίοδο, φαντάζει εξαιρετικά πιθανό.

Άλλωστε, μικρότερα ποσά, όπως τα 5 εκατ. ευρώ για τον Γιακουμάκη από την Αλ-Αΐν, τα 3 εκατ. ευρώ από τον Παναθηναϊκό για τον Τσάπρα, τα 2.5 της Φαμαλισάο για τον Κούτσια, αλλά και μικρότερα όπως των Χατζηδιάκου (1,5 εκατ. ευρώ από τον ΠΑΟΚ), Σάλιακα (1,3 εκατ. ευρώ από τον Ολυμπιακό) και Αλμύρα (1 εκατ. ευρώ από την Τζουργκάρντεν), ροκανίζουν κι άλλο την απόσταση από αυτό το ποσό-ορόσημο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, μέσα σε μία μόνο μεταγραφική περίοδο.

athletiko.gr