«Ο νέος... Έλληνας Θεός, φοβερός παίκτης»: Έπαθαν πλάκα οι Άγγλοι με τον Τζόλη!

Ο Χρήστος Τζόλης στο πρώτο… κανονικό φιλικό της Άρσεναλ για τη φετινή προετοιμασία της, μετά από εκείνο που είχε προπονητικό χαρακτήρα πριν από λίγες μέρες στο Colney, άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα των Πρωταθλητών Αγγλίας απέναντι στην Τζιρόνα.

Εφόσον βρέθηκε στην αρχική 11άδα των «κανονιέρηδων», βρήκε δίχτυα στο 30ο λεπτό, έχοντας εξαιρετική παρουσία από αριστερά και συνεισφέροντας τόσο επιθετικά, όσο και αμυντικά στα 61 λεπτά που του έδωσε ο προπονητής του.

Οι φίλοι της Άρσεναλ βλέποντας τις προσπάθειες του Έλληνα ποδοσφαιριστή στο ματς του Σαββάτου επί ισπανικού εδάφους, ενθουσιάστηκαν και αντιλήφθηκαν πως πλέον είναι πολύ πιο έτοιμος από αυτό που είχε παρουσιάσει με τη Νόριτς πριν από μερικά χρόνια.

«Θα γίνει legend, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι αθόρυβος, ο νέος Έλληνας Θεός». Αυτά κι άλλα πολλά ήταν τα σχόλια από τους οπαδούς της λονδρέζικης ομάδας μέσω social media, με τα ατομικά highlights του Χρήστου Τζόλη να γίνονται αμέσως βίντεο και να γίνεται viral.

Ο διεθνής εξτρέμ ήταν τιμιότατος και στα αμυντικά του καθήκοντα στη διάρκεια που αγωνίστηκε απέναντι στην Τζιρόνα, ανέλαβε και στατικές φάσεις, ενώ φρόντιζε να μην «κουράζει» την μπάλα και να προωθεί μπροστά το παιχνίδι σε κάθε ευκαιρία.

SPORT-FM.GR