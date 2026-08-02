ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο νέος... Έλληνας Θεός, φοβερός παίκτης»: Έπαθαν πλάκα οι Άγγλοι με τον Τζόλη!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Ο νέος... Έλληνας Θεός, φοβερός παίκτης»: Έπαθαν πλάκα οι Άγγλοι με τον Τζόλη!

Ο κόσμος της Άρσεναλ ενθουσιάζεται με τα πρώτα δείγματα γραφής του Χρήστου Τζόλη και αντιλαμβάνεται γιατί ο Μικέλ Αρτέτα εισηγήθηκε να δοθούν 40 εκατομμύρια για την απόκτησή του.

Ο Χρήστος Τζόλης στο πρώτο… κανονικό φιλικό της Άρσεναλ για τη φετινή προετοιμασία της, μετά από εκείνο που είχε προπονητικό χαρακτήρα πριν από λίγες μέρες στο Colney, άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα των Πρωταθλητών Αγγλίας απέναντι στην Τζιρόνα.

Εφόσον βρέθηκε στην αρχική 11άδα των «κανονιέρηδων», βρήκε δίχτυα στο 30ο λεπτό, έχοντας εξαιρετική παρουσία από αριστερά και συνεισφέροντας τόσο επιθετικά, όσο και αμυντικά στα 61 λεπτά που του έδωσε ο προπονητής του.

Οι φίλοι της Άρσεναλ βλέποντας τις προσπάθειες του Έλληνα ποδοσφαιριστή στο ματς του Σαββάτου επί ισπανικού εδάφους, ενθουσιάστηκαν και αντιλήφθηκαν πως πλέον είναι πολύ πιο έτοιμος από αυτό που είχε παρουσιάσει με τη Νόριτς πριν από μερικά χρόνια.

«Θα γίνει legend, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι αθόρυβος, ο νέος Έλληνας Θεός». Αυτά κι άλλα πολλά ήταν τα σχόλια από τους οπαδούς της λονδρέζικης ομάδας μέσω social media, με τα ατομικά highlights του Χρήστου Τζόλη να γίνονται αμέσως βίντεο και να γίνεται viral.

Ο διεθνής εξτρέμ ήταν τιμιότατος και στα αμυντικά του καθήκοντα στη διάρκεια που αγωνίστηκε απέναντι στην Τζιρόνα, ανέλαβε και στατικές φάσεις, ενώ φρόντιζε να μην «κουράζει» την μπάλα και να προωθεί μπροστά το παιχνίδι σε κάθε ευκαιρία.

SPORT-FM.GR 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανατροπή με Βοζίνια και νέα ομάδα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πώς ο Τζάνι Ινφαντίνο έστησε το μεγάλο «ξεπούλημα» του Μουντιάλ και παγίδευσε τον εαυτό του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοινοπολιτειακοί: Έπεσε η αυλαία στον στίβο

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Αυτόν τον παίκτη «τελειώνει» από τη Ρεάλ ο Μουρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Προχωρημένες οι επαφές της ΑΕΛ με Mikel Villanueva»

ΑΕΛ

|

Category image

Τζόλης, Καρέτσας, Κουλιεράκης και όχι μόνο - Οι Ελληνες «σπάνε» το φράγμα των 100.000.000 ευρώ

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Επέστρεψε και αποθεώθηκε ο Μέσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ο νέος... Έλληνας Θεός, φοβερός παίκτης»: Έπαθαν πλάκα οι Άγγλοι με τον Τζόλη!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Μπρέντφορντ ολοκλήρωσε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ψηστήρι» στον Αλ – Κελαΐφι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (2/8)

TV

|

Category image

Μετά τον Λεμπρόν: Οι τέσσερις παίκτες που έχουν «κυκλώσει» οι Ουόριορς

NBA

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης - Φιορεντίνα 2-2: Φιλική ισοπαλία για τη Βασίλισσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κίκι Ράμος: Γεννήθηκε στην Αϊτή, επέζησε από μεγάλο σεισμό και εκπροσωπεί την εθνική Αργεντινής!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Σκόραρε ο Τζόλης στο φιλικό της Αρσεναλ με την Τζιρόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη