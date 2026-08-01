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Κίκι Ράμος: Γεννήθηκε στην Αϊτή, επέζησε από μεγάλο σεισμό και εκπροσωπεί την εθνική Αργεντινής!

ΓΗΠΕΔΟ

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Κίκι Ράμος: Γεννήθηκε στην Αϊτή, επέζησε από μεγάλο σεισμό και εκπροσωπεί την εθνική Αργεντινής!

Η φοβερή και μοναδική ιστορία του 17χρονου Κίκι Ράμος, που γεννήθηκε στην Αϊτή αλλά αγωνίζεται με την φανέλα της εθνικής Αργεντινής, με την ζωή του να αλλάζει μετά από σεισμό.

Ο Κίκι Ράμος είναι 17 ετών, όμως η ιστορία του είναι κάτι πέρα από το ποδόσφαιρο. Αποτελεί την δικαίωση ενός παιδιού που πάλεψε στην ζωή του και κατάφερε να κερδίσει μέσα από τον δικό του αγώνα.

Γεννήθηκε στην Αϊτή, αλλά εκπροσωπεί την εθνική Αργεντινής, αγωνιζόμενος με τα αναπτυξιακά τμήματα της χώρας. Μάλιστα, ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός αποτελεί τον πρώτο έγχρωμο παίκτη που αγωνίζεται με την «Αλμπισελέστε», έπειτα από 44 χρόνια.

Η ποδοσφαιρική πορεία του Κίκι Ράμος

Ο Στέφεν «Κίκι» Ράμος προέρχεται από τις ακαδημίες της Βέλες Σάρσφιλντ. Αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, αλλά μπορεί να καλύψει με επιτυχία και άλλες θέσεις της επίθεσης. Από μικρή ηλικία, πραγματοποιούσε εξαιρετικές εμφανίσεις, «τραβώντας» τα βλέμματα πάνω του.

Τα δυνατά του στοιχεία αποτελούν η ταχύτητα, η εκρηκτικότητα, καθώς και η έφεση που διαθέτει στο σκοράρισμα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ξεπέρασε τα 12 γκολ στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, επιβεβαιώνοντας τον λόγο για τον οποίο θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Αργεντινής.

Η ζωή στην Αϊτή, ο καταστροφικός σεισμός και ο ερχομός στην Αργεντινή

Ο Ράμος γεννήθηκε στην Αϊτή, όμως η ζωή του άλλαξε δραματικά το 2010. Ευτυχώς επέζησε και, σε ηλικία μόλις οχτώ μηνών, υιοθετήθηκε από οικογένεια Αργεντινών, αφού μέχρι εκείνη τη στιγμή ζούσε σε ορφανοτροφείο.

Μεγαλώνοντας στην χώρα της Λατινικής Αμερικής, ο «Κίκι» αγάπησε το ποδόσφαιρο, δούλεψε σκληρά και η επιμονή του τον αντάμειψε. Πέρασε από όλα τα στάδια των ακαδημιών της Βελές Σάρσφιλντ. Το αποκορύφωμα, όμως, ήταν η κλήση του στην εθνική Αργεντινής Κ17.

Λίγες μέρες πριν, το όνειρό του έγινε πραγματικότητα, καθώς πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της «Αλμπισελέστε». Μάλιστα, συνδυάστηκε με νίκη (2-1) κόντρα στο Εκουαδόρ.

Πρώτος έγχρωμος ποδοσφαιριστής στην εθνική Αργεντινής μετά από 44 χρόνια

Η τελευταία φορά που ένας έγχρωμος ποδοσφαιριστής εκπροσώπησε την Αργεντινή, ήταν πριν από 44 χρόνια. Τότε, ο Έκτορ Μπέιλι ήταν αυτός που εκπροσωπούσε την «Αλμπισελέστε».

Εκτός από το ποδοσφαιρικό κομμάτι, η ιστορία του αποτελεί ένα μήνυμα ελπίδας και δύναμης. Από ένα βρέφος που σώθηκε από μία εκ των μεγαλύτερων φυσικών καταστροφών του 21ου αιώνα, εξελίχθηκε σε διεθνή ποδοσφαιριστή της «Αλμπισελέστε», αποδεικνύοντας πως η ζωή μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο, αν δώσεις την δική σου μάχη για αυτό.

iefimerida.gr 

 

 

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