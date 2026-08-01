Έγινε η ανατροπή συνήθειά της

Τι κι αν άλλαξε προπονητές, η στόφα της μεγάλης ομάδας πάντοτε μένει και φαίνεται στα δύσκολα.

Η Πάφος έγραψε άλλη μία σπουδαία σελίδα ιστορίας σε ότι έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές της συμμετοχές στις διπλές αναμετρήσεις με την Χάιντουκ.

Η ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, γύρισε το 2-0 των Κροατών παίρνοντας μία σπουδαία πρόκριση στο «Αλφαμέγα» επικρατώντας στον επαναληπτικό με 4-0!

Αυτή, ήταν η τέταρτη ευρωπαϊκή ανατροπή της παφιακής ομάδας, η οποία για άλλη μία φορά έδειξε πως κανένα παιχνίδι δεν τελειώνει, εάν δεν το... αποφασίσει η ίδια.

Ποιες ήταν οι άλλες περιπτώσεις όμως η Πάφος το γύρισε εντυπωσιακά;

Η αρχή έγινε τη 1η Αυγούστου 2024 όταν κέρδισε την Ζάλγκιρις με 3-0 εντός έδρας στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού του Conference League. Στο πρώτο παιχνίδι εκτός, είχε ηττηθεί με 2-1.

Στις 15 του ίδιου μήνα είχε κερδίσει στην παράταση με 4-0 την ΤΣΣΚΑ 1948 επίσης στο «Αλφαμέγα». Στο πρώτο ματς εκτός, έχασε με 1-0 για την ίδια διοργάνωση.

Στις 29 Αυγούστου πέταξε εκτός της Κλουζ παίρνοντας την πρόκριση στην League Phase του Conference για πρώτη φορά στην ιστορία της. Τότε, επικράτησε με 3-0 εντός έδρας, ανατρέποντας το 1-0 του πρώτου αγώνα.

Η τέταρτη της ανατροπή, ήταν επίσης εντυπωσιακή σε διπλές αναμετρήσεις, όταν το 2-0 του πρώτου αγώνα με την Χάιντουκ, έγινε 4-0 στον επαναληπτικό του «Αλφαμέγα».