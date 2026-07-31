Ήττα στο δεύτερο φιλικό για τον ΑΠΟΕΛ

Την ήττα με 2-1 από τη Φορτούνα Σίταρντ δέχθηκε ο ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους.

Οι γαλαζοκίτρινοι, οι οποίοι δέχθηκαν και τα δύο τέρματα στο πρώτο ημίχρονο (4΄, 45΄), μείωσαν στο 50ό λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σάστρε.

Ο ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Μπέλετς, Σάστρε, Αγγελόπουλο, Λαϊφη, Γκαρθία, Βρόντη, Ρόσα, Μαρκίνιος, Πεδρόσο, Λημνιό και Μαϊόλι.

Υπενθυμίζουμε ότι στο πρώτο φιλικό με την Al Fayha, που διεξήχη σε δύο μέρη (τέσσερα 30λεπτα ημίχρονα) ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε το πρώτο με 1-0 και έχασε το δεύτερο μέρος με το ίδιο σκορ.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ολοκληρώνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας της στην Ολλανδία την Τρίτη (2/8) και την Τετάρτη επιστρέφει στην Κύπρο όπου θα δώσει ακόμη τέσσερα φιλικά, με Καρμιώτισσα (6/8), Κηφισιά (8/8), Ανόρθωση (16/8) και Ολυμπιακό (22/8).

Δείτε τον αγώνα σε βίντεο.