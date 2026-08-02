Κοινοπολιτειακοί: Έπεσε η αυλαία στον στίβο

Η Φίλιππα Φωτοπούλου στο άλμα σε μήκος κατέλαβε τη 12η θέση με 6,26μ. (+1,8 μ/δ), σαφέστατα επηρεασμένη από τα δύο πρώτα άκυρα άλματά της.

Στον ακοντισμό η Χριστιάνα Έλληνα, με καλύτερη την 1η βολή της στα 49,38μ. κατέλαβε την 8η θέση. Στο άλμα επί κοντώ, ο Δημήτρης Χριστοφή ολοκλήρωσε επιτυχώς στα 4,90μ. και στη 10η θέση και ο Χρίστος Ταμάνης στα 5,10μ. και στην 9η θέση.Συγχαρητήρια σε όλους και όλες και στους προπονητές σας για τις προσπάθειές σας. Καλή επιστροφή και καλή συνέχεια...