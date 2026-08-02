Οι μεταδόσεις σήμερα (2/8)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Κυριακή 2/8
Sigma
19:00 Σάντερλαντ - Ρέξαμ
21:00 The Story of the World Cup 2026
23:00 Λιντς - Λίβερπουλ
Cytavision 4
18:00 Tένις: ATP 500 – Montreal
Cytavision 5
00:00 Tένις: ATP 500 – Washington
Cytavision 6
10:30 Ράλι Φινλανδίας – Stage 5
13:00 Ράλι Φινλανδίας – Stage 6
Cablenet Sports 2
19:00 Αϊντχόφεν - Αλκμάαρ
Νovasports 6
21:30 Tένις: WTA 500 – Washington
Νovasports Start
20:30 Tένις: WTA 250 – Memphis