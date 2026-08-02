Κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο στις καθιερωμένες δηλώσεις του πριν το παιχνίδι με τη Χάιντουκ τόνισε πως ο ίδιος πιστεύει πως η ομάδα του μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Αυτή του η δήλωση προφανώς και δεν έπεσε από τον ουρανό. Στο παιχνίδι στο Σπλιτ, ο Πορτογάλος προπονητής είδε πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορέσαμε να δούμε. Το 2-0 των Κροατών δεν ήταν αρκετό για τον ίδιο για να αναθεωρήσει. Είναι αρκετά έμπειρος προπονητής για να διαπιστώσει πως αυτό το σκορ δεν είναι τόσο μεγάλο που να μην μπορεί να ανατραπεί με μία καλή εμφάνιση από τη δικιά του ομάδα. Όπως κι έγινε. Η Πάφος ήταν εντυπωσιακή και πέταξε εκτός τους Κροάτες. Δείχνοντάς μας πως οι προπονητές κάτι περισσότερο ξέρουν από εμάς.

A.Ψ