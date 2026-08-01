Ρεάλ Μαδρίτης - Φιορεντίνα 2-2: Φιλική ισοπαλία για τη Βασίλισσα

Λος Μπλάνκος και Βιόλα έμειναν στο 2-2! Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Φιορεντίνα σε φιλικό παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας των δύο συλλόγων.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο προηγήθηκε με τον Έντρικ στο 12ο λεπτό του αγώνα και πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Σίρια στο 24΄. Ωστόσο η ομάδα της Φλωρεντίας δεν το έβαλε.. κάτω και κατάφερε να φέρει το φιλικό στα ίσα. Ο Πίκολι μείωσε στο 41' και ο Κεν στο 58ο λεπτό έγραψε το τελικό 2-2.

Ο Φάμπιο Γκρόσο και ο Special One δοκίμασαν αρκετά σχήματα και πρόσωπα, προκειμένου να δουν την ετοιμότητα των παικτών τους, καθώς αμφότερες πλησιάζουν στην έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους ενόψει της νέας σεζόν.

gazzetta.gr