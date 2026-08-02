«Προχωρημένες οι επαφές της ΑΕΛ με Mikel Villanueva»
ΓΗΠΕΔΟ
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Προχωρημένο του 33χρονου Βενεζουελάνου στόπερ στην ΑΕΛ σύμφωνα με ανάρτηση στο «Χ»
Τις προηγούμενες ημέρες, το όνομα του Mikel Villanueva συνδέθηκε με το ρεπορτάζ της ΑΕΛ για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.
Ο 33χρονος στόπερ της περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Αλ Φάνια της Σουηδικής Αραβίας με την φανέλα της οποίας έπαιξε σε 30 ματς.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Αlex Yánez, οι επαφές της ΑΕΛ με τον ποδοσφαιριστή είναι σε προχωρημένο στάδιο και η συμφωνία είναι προ των πυλών.
Mikel Villanueva (33) tendría conversaciones avanzadas para convertirse en nuevo jugador del AEL Limassol 🇨🇾, se espera que logren un acuerdo en los próximos días. El defensor acumuló 2.517 minutos en la Saudi Pro League durante la última temporada. pic.twitter.com/WWJV6CDJ2l— 🅰️lex Yánez (@AlexYanezFC) August 1, 2026