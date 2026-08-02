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«Προχωρημένες οι επαφές της ΑΕΛ με Mikel Villanueva»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Προχωρημένες οι επαφές της ΑΕΛ με Mikel Villanueva»

Προχωρημένο του 33χρονου Βενεζουελάνου στόπερ στην ΑΕΛ σύμφωνα με ανάρτηση στο «Χ»

Τις προηγούμενες ημέρες, το όνομα του Mikel Villanueva συνδέθηκε με το ρεπορτάζ της ΑΕΛ για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. 

Ο 33χρονος στόπερ της περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Αλ Φάνια της Σουηδικής Αραβίας με την φανέλα της οποίας έπαιξε σε 30 ματς.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Αlex Yánez, οι επαφές της ΑΕΛ με τον ποδοσφαιριστή είναι σε προχωρημένο στάδιο και η συμφωνία είναι προ των πυλών.

 

 

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