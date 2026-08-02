Ανατροπή με Βοζίνια και νέα ομάδα!

Παρότι όλα έδειχναν πως ο διεθνής γκολκίπερ του Πράσινου Ακρωτηρίου θα συνέχιζε την καριέρα του στην Κόλο Κόλο, η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ο 40χρονος τερματοφύλακας δεν υπέγραψε συμβόλαιο με τον ιστορικό σύλλογο της Χιλής και πλέον εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μετακομίσει στο Μαρόκο.

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Ραφαέλ Μπόζεο του Ge Globo, η Μπέρκαν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στον Βοζίνια και βρίσκεται σε διαρκείς επαφές με την πλευρά του, προσπαθώντας να τον πείσει να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός στο ποδοσφαιρικό κοινό χάρη στις εξαιρετικές εμφανίσεις του με το Πράσινο Ακρωτήρι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, παραμένει ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς ουδέποτε δεσμεύτηκε συμβατικά με την Κόλο Κόλο.

Η υπόθεση είχε παρουσιάσει εμπόδια ήδη από τις πρώτες ημέρες. Αρχικά υπήρξε ζήτημα με το όνομα που θα έφερε στη φανέλα του, καθώς η λίγκα της Χιλής δεν επέτρεπε τη χρήση του ποδοσφαιρικού ψευδωνύμου «Βοζίνια», ζητώντας να αγωνίζεται με το πραγματικό του όνομα ή το επώνυμό του. Αν και το συγκεκριμένο θέμα διευθετήθηκε, η μεταγραφή δεν προχώρησε ποτέ στο τελικό της στάδιο.

Έτσι, παρά την ανακοίνωση της Κόλο Κόλο, ο Βοζίνια δεν υπέγραψε συμβόλαιο και πλέον η Μπέρκαν εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του, με τις επόμενες ημέρες να αναμένονται καθοριστικές για το μέλλον του πολύπειρου τερματοφύλακα.

sdna.gr