ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μετά τον Λεμπρόν: Οι τέσσερις παίκτες που έχουν «κυκλώσει» οι Ουόριορς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μετά τον Λεμπρόν: Οι τέσσερις παίκτες που έχουν «κυκλώσει» οι Ουόριορς

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δεν κατάφεραν να Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δεν κατάφεραν να κάνουν δικό τους τον Λεμπρόν Τζέιμς και έτσι έχουν στρέψει την προσοχή τους σε άλλες περιπτώσεις.κάνουν δικό τους τον Λεμπρόν Τζέιμς και έτσι έχουν στρέψει την προσοχή τους σε άλλες περιπτώσεις.

Μετά την αποτυχία της προσπάθειας για την απόκτηση του Λεμπρόν Τζέιμς, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς επικεντρώνουν πλέον την προσοχή τους στην ενίσχυση του ρόστερ με πιο οικονομικές επιλογές.

Σύμφωνα με τον Μπρετ Σίεγκλ του «ClutchPoints», οι Ουόριορς διαθέτουν ακόμη τρεις κενές θέσεις στο ρόστερ, ενώ έχουν περιθώριο περίπου οκτώ εκατομμυρίων δολαρίων πριν φτάσουν το salary cap. Αυτό σημαίνει πως η ομάδα αναζητά παίκτες που μπορούν να αποκτηθούν με minimum συμβόλαια

Οι τέσσερις βασικοί υποψήφιοι που εξετάζει αυτή τη στιγμή το Γκόλντεν Στέιτ: οι Κέλι Ολίνικ, Μπράντον Ουίλιαμς, Γκέιμπ Βίνσεντ και Γκάρι Πέιτον.

Ο Ολίνικ πέρσι είχε περιορισμένο ρόλο με τους Σπερς και σε 8,6 λεπτά είχε κατά μέσο όρο 3,2 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ. Από την άλλη, ο Ουίλιαμς πήρε ευκαιρίες στους Μάβερικς πέρσι και μέτρησε 13 πόντους και 3,9 ασίστ.

Ο Βίνσεντ πέρασε την περσινή σεζόν στους Λέικερς και τους Χοκς χωρίς να εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και τέλος ο Πέιτον πέρσι με τους Ουόριορς είχε 7,5 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ.

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μετά τον Λεμπρόν: Οι τέσσερις παίκτες που έχουν «κυκλώσει» οι Ουόριορς

NBA

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης - Φιορεντίνα 2-2: Φιλική ισοπαλία για τη Βασίλισσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κίκι Ράμος: Γεννήθηκε στην Αϊτή, επέζησε από μεγάλο σεισμό και εκπροσωπεί την εθνική Αργεντινής!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BINTEO: Σκόραρε ο Τζόλης στο φιλικό της Αρσεναλ με την Τζιρόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει Παρί ο Φεράν Τόρες - Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το Κατάρ στο πλευρό του Ινφαντίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φιλική νίκη της Τότεναμ επί της Τσέλσι με Ρισάρλισον στις καθυστερήσεις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Αλ Ιτιχάντ ετοιμάζει μεγάλη πρόταση για τον Αμραμπατ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκλεισε στον ΠΑΟΚ ο Μικελμπρενσί!

Ελλάδα

|

Category image

«Διασώθηκε» μονάχα ο Λαΐφης από τη... φουρνιά του 2024!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

CONCACAF: «Να ερευνηθεί η διαχείριση της FIFA από τον Ινφαντίνο – Έπαψε να βάζει το ποδόσφαιρο σε προτεραιότητα»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κίνηση έκπληξη της Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αναπνέει Πολωνικό αέρα η ΑΕΛ και φουλάρει ο Μάρτινς για να μπουν οι σωστές βάσεις

ΑΕΛ

|

Category image

Νέο μετάλλιο για την Κύπρο - Χάλκινος ο Γεωργάκης!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Ξεκινά η προπώληση της επετειακής εμφάνισης για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη