ΒΙΝΤΕΟ: Επέστρεψε και αποθεώθηκε ο Μέσι!
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ επέστρεψε στις υποχρεώσεις του στο MLS.
Το Μουντιάλ αποτελεί παρελθόν για τον Λιονέλ Μέσι που παρά τη συμμετοχή του σε δεύτερο σερί τελικό δεν κατάφερε να σηκώσει το τρόπαιο.
Ο Αργεντίνος άσος επέστρεψε στις υποχρεώσεις του στο MLS με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι γνωρίζοντας μάλιστα, την αποθέωση. Ο 39χρονος σούπερ σταρ πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι με την Κολόμπους (2-2), στο 53ο λεπτό.
Messi is back after leading Argentina to its second-straight World Cup Final appearance. 👏 pic.twitter.com/F91Bo3BC4v— Major League Soccer (@MLS) August 2, 2026
sdna.gr