ΒΙΝΤΕΟ: Επέστρεψε και αποθεώθηκε ο Μέσι!

Το Μουντιάλ αποτελεί παρελθόν για τον Λιονέλ Μέσι που παρά τη συμμετοχή του σε δεύτερο σερί τελικό δεν κατάφερε να σηκώσει το τρόπαιο.

Ο Αργεντίνος άσος επέστρεψε στις υποχρεώσεις του στο MLS με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι γνωρίζοντας μάλιστα, την αποθέωση. Ο 39χρονος σούπερ σταρ πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι με την Κολόμπους (2-2), στο 53ο λεπτό.

Messi is back after leading Argentina to its second-straight World Cup Final appearance. 👏 pic.twitter.com/F91Bo3BC4v — Major League Soccer (@MLS) August 2, 2026

sdna.gr