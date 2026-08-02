«Ψηστήρι» στον Αλ – Κελαΐφι!

Ο Ινφαντίνο «πέφτει», η FIFA διανύει κρίσιμες μέρες με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας να έχει χάσει την εμπιστοσύνη όλων στον χώρο του ποδοσφαίρου και αναζητείται ο άνθρωπος που θα βάλει ισχυρή υποψηφιότητα στις εκλογές του επόμενου έτους ώστε να προκύψει νέος ισχυρός άνδρας.

Όπως αναφέρουν τα βρετανικά media, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, θα επιχειρήσει να συναντήσει και να κουβεντιάσει εκτενώς με το μεγάλο αφεντικό της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ – Κελαΐφι, κατά την κοινή τους παρουσία στο Ζάλτσμπουργκ στις 12 του Αυγούστου.

Ο πρόεδρος των Παριζιάνων προς το παρόν έχει τονίσει πως δεν έχει στόχο να βρεθεί στον προεδρικό θώκο της FIFA, όμως, ο Τσέφεριν θα επιχειρήσει να του αλλάξει γνώμη.

Υποψήφιος εμφανίζεται και ο Βίκτορ Μονταλιάνι, νυν πρόεδρος της CONCACAF και αντιπρόεδρος του συμβουλίου της FIFA.

sport-fm.gr