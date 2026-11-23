Καλώς το 2027 με 10 ντερμπάρες!
ΓΗΠΕΔΟ
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Η ΚΟΠ ανακοίνωσε το πρόγραμμα από την 17η μέχρι την 21η αγωνιστική και εμείς μαζέψαμε όλα τα ντέρμπι
Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά το πρόγραμμα
Πιο κάτω μπορείτε να δείτε όλα σούπερ ντέρμπι με τα οποία θα πούμε... καλώς το 2027!
Και δεν είναι ένα και δύο αλλά δέκα ματσάρες!
17η αγωνιστική
8/1
Ανόρθωση - Νέα Σαλαμίνα
ΑΕΛ - Πάφος
9/1
ΑΠΟΕΛ - Απόλλων
18η αγωνιστική
12/1
Πάφος - Ανόρθωση
19η αγωνιστική
17/1
ΑΠΟΕΛ - Πάφος
ΑΕΚ - Άρης
20η αγωνιστική
24/1
Άρης - ΑΕΛ
21η αγωνιστική
29/1
Ανόρθωση - Άρης
31/1
Πάφος - Απόλλων
1/2
ΑΕΛ - Ομόνοια