Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά το πρόγραμμα

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε όλα σούπερ ντέρμπι με τα οποία θα πούμε... καλώς το 2027!

Και δεν είναι ένα και δύο αλλά δέκα ματσάρες!

17η αγωνιστική

8/1

Ανόρθωση - Νέα Σαλαμίνα

ΑΕΛ - Πάφος

9/1

ΑΠΟΕΛ - Απόλλων

18η αγωνιστική

12/1

Πάφος - Ανόρθωση

19η αγωνιστική

17/1

ΑΠΟΕΛ - Πάφος

ΑΕΚ - Άρης

20η αγωνιστική

24/1

Άρης - ΑΕΛ

21η αγωνιστική

29/1

Ανόρθωση - Άρης

31/1

Πάφος - Απόλλων

1/2

ΑΕΛ - Ομόνοια