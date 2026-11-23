Cyprus League by Stoiximan: Το πρόγραμμα από τη 17η μέχρι την 21η αγωνιστική
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε το πρόγραμμα της Cyprus League by Stoiximan από τη 17η μέχρι την 21 αγωνιστική.
17η Αγωνιστική
Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2027
19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Νέα Σαλαμίνα
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Πάφος F.C.
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2027
17:00 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου
18:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Άρης Λεμεσού
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Απόλλων Λεμεσού
Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2027
16:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Ομόνοια Αραδίππου
19:00 Krasava E.N.Y. – Ομόνοια Λευκωσίας
18η Αγωνιστική
Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2027
18:00 Πάφος F.C. – Ανόρθωση Αμμοχώστου
20:00 ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου – ΑΕΛ Λεμεσού
Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2027
17:00 Ομόνοια Αραδίππου – ΑΕΚ Λάρνακας
18:00 Άρης Λεμεσού – Ολυμπιακός Λευκωσίας
19:00 Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2027
18:00 Απόλλων Λεμεσού – Krasava E.N.Y.
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών
19η Αγωνιστική
Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2027
16:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου
19:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Πάφος F.C.
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Άρης Λεμεσού
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2027
16:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Krasava E.N.Y.
19:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Ομόνοια Λευκωσίας
19:00 Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου – Απόλλων Λεμεσού
Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2027
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου
20η Αγωνιστική
Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2027
16:00 Πάφος FC – Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου
17:00 Krasava E.N.Y. – Ολυμπιακός Λευκωσίας
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών
Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2027
16:00 Ομόνοια Αραδίππου – Ανόρθωση Αμμοχώστου
17:00 ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
19:00 Άρης Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού
Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2027
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΚ Λάρνακας
21η Αγωνιστική
Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2027
19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Άρης Λεμεσού
Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2027
16:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ομόνοια Αραδίππου
17:00 Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου – ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου
19:00 Πάφος FC – Απόλλων Λεμεσού
Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου 2027
16:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Καρμιώτισσα Πολεμιδιών
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Ομόνοια Λευκωσίας
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Krasava E.N.Y.