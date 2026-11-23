Η ΑΕΛ ήταν σοβαρή στο «Στ. Κυριακίδης» παρόλο που κατά διαστήματα δεν ήταν καλή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σοβαρότητα μιας ομάδας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.

Οι 2000 ΑΕΛίστες που πήγαν στην Πάφο είχαν ενθουσιασμό. Κιτρίνισαν την απέναντι κερκίδα ξανά και από νωρίς ξεκίνησαν το τραγούδι και τα συνθήματα.

Το παιχνίδι με την Καρμιώτισσα όπως αυτό εξελισσόταν και ειδικά με το γκολ του Γιεμπλί σ΄ένα χρονικό σημείο που μοιάζει μαχαιριά (λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου), μύριζε γκέλα.

Ο αντίπαλος έμοιαζε πολύ σκληρό καρύδι για να το σπάσει κανείς, η ΑΕΛ δυσκολευόταν να φτιάξει ευκαιρίες, πόσο μάλλον δε να απειλήσει ενώ τα ατού της ήταν πίσω σε θέμα απόδοσης.

Εδώ είναι που λέμε ότι η ΑΕΛ του Μάρτινς δεν έχασε την ψυχραιμία της.

Στο δεύτερο μέρος, οι παίκτες έκαναν ακριβώς αυτό που ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ στο πρώτο και διατήρησαν το μόνο θετικό στοιχείο που είχαν έως εκείνο το σημείο. Η ομάδα παρέμεινε σοβαρή, έγινε πιο απειλητική επειδή έβαλε ταχύτητα στο παιχνίδι της, τα ατού της εμφανίστηκαν για τα καλά στο δεύτερο 45λεπτο και το 1-1 ήρθε σχετικά νωρίς.

Η θέληση της ΑΕΛ να πάρει το διπλό στην Πάφο φάνηκε στην υπερπροσπάθεια του Σινγκ να φτάσει προς την μπάλα και να την στείλει στα δίκτυα. Αυτή η θέληση φάνηκε επίσης στην πίεση ψηλά της ομάδας όταν η Καρμιώτισσα προσπαθούσε να κάνει build up και το 2-1 ήρθε στο 87΄.

Όποιος παρακολουθεί ελαφρώς στενότερα την ΑΕΛ από άλλες ομάδες, μπορεί να υποστηρίξει πως το χθεσινό (22/11) παιχνίδι η άλλη ΑΕΛ, αυτή των προηγούμενων ετών, θα το χανε. Ή τουλάχιστον δεν θα το κέρδιζε.

Η φετινή ΑΕΛ όμως είναι διαφορετική. Προφανώς έχει μεγαλύτερη ποιότητα. Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι πως ποντάρει πολύ στα δυνατά της στοιχεία. Ο Μάρτινς ξέρει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να πάρει από τον κάθε παίκτη.

Ο Πορτογάλος δείχνει επίσης απαλλαγμένος πλέον από την πίεση του να κοουτσάρει μία μεγάλη ομάδα. Κατανοεί το τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει η ροή μίας αναμέτρησης προς όφελος της ομάδας ενώ και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές τον εμπιστεύονται. Κι όταν συμβαίνει αυτό, το πλάνο μπορεί πιο εύκολα να εφαρμοστεί.

Η Καρμιώτισσα δεν είναι μεγαθήριο. Είναι όμως μια αρκετά καλά δουλεμένη ομάδα. Που όταν της βγει το αμυντικό πλάνο στο παιχνίδι, είναι πιο δύσκολο να δεχτεί γκολ.

Από την πλευρά της η ΑΕΛ, για άλλο ένα παιχνίδι, έδειξε πως αυτό που παρουσιάζει φέτος, καμία σχέση δεν έχει με την ΑΕΛ των προηγούμενων ετών...