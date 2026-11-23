Το ντέρμπι αιωνίων στο ΓΣΠ μπορεί να έληξε ισόπαλο 1-1, όμως το «τρίτο ημίχρονο» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλά κρατεί!

Όλα ξεκίνησαν από την τοποθέτηση του προπονητή της Ομόνοιας, Χένινγκ Μπεργκ, ο οποίος σχολίασε με ένα μικρό χαμόγελο την ενίσχυση του ΑΠΟΕΛ λέγοντας: « Έχουν καλύτερη ομάδα φέτος από πέρσι. Έκαναν εννέα μεταγραφές το καλοκαίρι. Δεν ξέρω πως το έκαναν, αλλά το έκαναν και έχουν τόσους καλούς παίκτες».

Η σπίθα άναψε αμέσως. Αρχικά ήρθε η επίσημη αντίδραση του ΑΠΟΕΛ στα ελληνικά και τα νορβηγικά: «Αγαπητέ κύριε Μπεργκ, να λύσουμε την απορία σου. Κάναμε τις μεταγραφές μας, από το πάνω ράφι. Σαφώς πολύ πιο πάνω από το επίπεδο της δήλωσης του» έγραφε αρχικά το ποστάρισμα του ΑΠΟΕΛ, το οποίο συμπληρώνεται με άλλες δυο προτάσεις στα νορβηγικά: «Litt verdighet, herr Berg. Lær deg å vise respekt for motstanderen din». Οι φράσεις αυτές σημαίνουν: «Λίγη αξιοπρέπεια, κύριε Berg. Μάθετε να δείχνετε σεβασμό στον αντίπαλό σας.»

Αμέσως μετά, τη σκυτάλη πήρε ο Σάββας Λιασής, επικεφαλής του επενδυτικού σχήματος που βρίσκεται ένα βήμα πριν αναλάβει τα ηνία των γαλαζοκιτρίνων, ο οποίος «πάτησε» πάνω στη συγκεκριμένη ατάκα για να αποθεώσει την κερκίδα του ΑΠΟΕΛ, χαρακτηρίζοντάς την επίσης από το «πάνω ράφι». Η ανάρτησή του συνοδεύτηκε από την κερκίδα των γαλαζοκιτρίνων.

Η συνέχεια δόθηκε με αιχμηρό τόνο από τον εκπρόσωπο του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ και μέλος της συμβουλευτικής ομάδας, Κωνσταντίνο Πετρίδη. Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό, έδωσε τη δική του απάντηση: «Πίκρα γιατί ο ΑΠΟΕΛ έκανε καλή ομάδα! Το "I don't understand how" βασικά σημαίνει "εν το χωνεύκω". Περαστικά, χωνέψτε το». Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση λίγο αργότερα διαγράφηκε και δεν εμφανίζεται στον λογαριασμό του Κωνσταντίνου Πετρίδη.

Ψες… το θέμα παίρνει και πολιτική προέκταση, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΑΚΕΛ, Χάρη Πολυκάρπου, να θέλει να βάλει τη δική του θέση. «Συμπτώσεις που όχι απλά χωνεύονται αλλά γίνονται γαργάρα!

Ο κ Πετρίδης είναι ο εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ. Ως εδώ κανένα πρόβλημα.

Όμως ο κ. Πετρίδης δεν είναι ένας απλός παράγοντας. Ήταν Υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Αναστασιάδη – Συναγερμού που μας έλεγε ότι η λιτότητα με τις περικοπές μισθών και επιδομάτων είναι δημοσιονομική πειθαρχία και ότι δεν υπάρχει λεφτόδεντρο για να δίνεται βοήθεια δεξιά-αριστερά. Χθες αυτά τα ξέχασε.

Αν έμενε ως εδώ ίσως να μην προκαλούσε έκπληξη πως ένας φανατικός νεοφιλελεύθερος μας κουνα το δάκτυλο οπότε είναι να βοηθήσουμε τον κόσμο αλλά όποτε η κουβέντα αφορά την ομάδα του παθαίνει αμνησία» αναφέρει μεταξύ άλλων στο ποστάρισμά του.

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