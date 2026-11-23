Με σημαντικές αγωνιστικές εμπειρίες, θετικά αποτελέσματα και αξιόλογες διακρίσεις ολοκλήρωσαν τη συμμετοχή τους στο Carlos Moyà 12 & Under Festival οι νεαροί Κύπριοι αντισφαιριστές Ανδρέας Γρηγορίου και Ανδρέας Λεοντής, οι οποίοι εκπροσώπησαν την Κύπρο σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις για αθλητές κάτω των 12 ετών.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις της Rafa Nadal Academy, στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, και αποτέλεσε την έκτη έκδοση του θεσμού. Το Carlos Moyà 12 & Under Festival συγκεντρώνει επίλεκτους νεαρούς αντισφαιριστές από τις χώρες-μέλη της Tennis Europe, οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει κατά τη διάρκεια της χρονιάς, κατακτώντας τουλάχιστον ένα πρωτάθλημα U12 Κατηγορίας 1.

Στη φετινή διοργάνωση έλαβαν μέρος 64 από τους πλέον υποσχόμενους νεαρούς αντισφαιριστές της Ευρώπης, προερχόμενοι από 22 χώρες, έχοντας την ευκαιρία να αγωνιστούν σε ένα υψηλού επιπέδου περιβάλλον, στις εγκαταστάσεις της φημισμένης Ακαδημίας του Ράφα Ναδάλ.

Οι δύο Κύπριοι αντισφαιριστές πραγματοποίησαν εξαιρετική παρουσία, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις μιας τόσο ανταγωνιστικής διοργάνωσης και συγκαταλεγόμενοι ανάμεσα στους 32 κορυφαίους αθλητές της διοργάνωσης.

Σημαντικές επιδόσεις στο Μονό

Στο αγώνισμα του Μονού, ο Ανδρέας Λεοντής πραγματοποίησε ιδιαίτερα θετική πορεία στον όμιλό του (Group F), σημειώνοντας δύο νίκες σε τρεις αναμετρήσεις και καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση.

Συγκεκριμένα, επικράτησε του Markas Cerneckis (Λιθουανία) με 2-0 σετ (6-3, 6-4), ενώ στη συνέχεια ηττήθηκε από τον Yerard Amor με 0-2 (0-6, 1-6). Στην τρίτη και τελευταία του αναμέτρηση πέτυχε δεύτερη νίκη, απέναντι στον Thijs Van Der Ploeg (Ολλανδία), με 2-0 σετ (6-3, 6-3).

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Γρηγορίου αγωνίστηκε στον Group A, όπου σημείωσε μία νίκη και δύο ήττες, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση, σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό όμιλο, στον οποίο υπήρξε ισοβαθμία μεταξύ της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης θέσης.

Ο Γρηγορίου ξεκίνησε με ήττα από τον Nikolay Nikolov (Βουλγαρία) με 0-2 (3-6, 1-6), ακολούθησε σημαντική νίκη επί του Michael Anikin (Εσθονία) με 2-0 (6-3, 6-4), ενώ στην τελευταία του αναμέτρηση ηττήθηκε από τον Serhii Sukhanov (Ουκρανία) με 0-2 (6-7, 1-6).

Εξαιρετική πορεία στο Διπλό – Μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης

Ιδιαίτερα αξιόλογη ήταν η παρουσία των δύο αθλητών στο αγώνισμα του Διπλού, όπου αγωνίστηκαν ως ζευγάρι και πραγματοποίησαν εξαιρετική πορεία, σημειώνοντας δύο συνεχόμενες νίκες-προκρίσεις, οι οποίες τους οδήγησαν μέχρι την ημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Στον πρώτο τους αγώνα, στη φάση των «16», οι Γρηγορίου και Λεοντής επικράτησαν των Γερμανών Luiz Bauer και Oscar Zimmermann με 2-0 σετ (7-5, 7-5).

Στη συνέχεια, για την προημιτελική φάση («8»), πέτυχαν νέα σημαντική νίκη απέναντι στους Ruan Stefan και Andrei Griguta από τη Ρουμανία, επίσης με 2-0 σετ (6-3, 6-3), εξασφαλίζοντας την πρόκριση τους στα ημιτελικά.

Εκεί αντιμετώπισαν τους Lukas Lorincik (Δανία) και David Richter (Αυστρία), από τους οποίους ηττήθηκαν με 0-2 σετ (3-6, 3-6), ολοκληρώνοντας την παρουσία τους στην ημιτελική φάση και καταγράφοντας μία ιδιαίτερα σημαντική διάκριση.

Συγχαρητήρια και προσδοκίες για το μέλλον

Η παρουσία των Ανδρέα Γρηγορίου και Ανδρέα Λεοντή στο Carlos Moyà 12 & Under Festival αποτελεί μία ακόμη σημαντική επιτυχία για την κυπριακή αναπτυξιακή αντισφαίριση. Οι αγωνιστικές τους επιδόσεις, οι νίκες που σημείωσαν και κυρίως η κοινή τους πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Διπλού επιβεβαιώνουν το ταλέντο, τις δυνατότητες και τη συνεχή αγωνιστική τους πρόοδο.

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου συγχαίρει θερμά τους δύο αθλητές για την εξαιρετική τους παρουσία, καθώς και όλους όσοι συμβάλλουν στην αγωνιστική τους εξέλιξη. Η συμμετοχή και οι επιδόσεις των δύο νεαρών αντισφαιριστών δημιουργούν αισιόδοξες προοπτικές για τη συνέχεια και επιβεβαιώνουν ότι η νέα γενιά της κυπριακής αντισφαίρισης διαθέτει τις δυνατότητες να διεκδικεί σημαντικές θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.