Την απόφαση να περάσει την πόρτα του χειρουργείου ώστε να αποκατασταθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες στο γόνατο πήρε ο Γιαννίκ Σίνερ.

Ο Ιταλός τενίστας, Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης, αναμένεται σύντομα να βρεθεί στο Τούρκου της Φινλανδίας και να υποβληθεί στην απαραίτητη χειρουργική επέμβαση από παγκοσμίου φήμης και κορυφαίο ειδικό στον κόσμο στις τενοντοπάθειες και μυϊκές βλάβες, Λάσε Λέμπαϊνεν, αφού η συντηρητική αγωγή που ακολουθούσε τις τελευταίες εβδομάδες δεν είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Έτσι λοιπόν, ο 25χρονος σταρ του παγκόσμιου τένις θα υποβληθεί αύριο, Τρίτη, στην επέμβαση στο δεξί του γόνατο, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για τους επόμενους τρεις με τέσσερις μήνες.

Αυτό σημαίνει πως θα χάσει το Αυστραλιανό Open, το οποίο και κατέκτησε το 2024 και το 2025, ενώ, φέτος είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του θεσμού.

sport-fm.gr