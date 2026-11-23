Σε μια ιδιαίτερα σπάνια, πλην όμως ορθολογική, ανακοίνωση κατά της La Liga, προέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (23/11) η Εσπανιόλ!

Η ομάδα της Καταλονίας εξέφρασε δημόσια τη δυσαρέσκειά της προς τη διοργανώτρια αρχή του ισπανικού πρωταθλήματος για το γεγονός πως συχνά ορίζει τα παιχνίδια του συλλόγου Παρασκευές και Δευτέρες και όχι μέσα στο σαββατοκύριακο!

Όπως ξεκαθαρίζουν οι άνθρωποι της Εσπανιόλ, η εν λόγω συνθήκη πλήττει σοβαρά την εμπειρία των φιλάθλων, καθώς, πρόκειται για δύο εργάσιμες ημέρες που εμποδίζει αρκετό φίλαθλο κοινό να δώσει το «παρών» τόσο στο «RCDE Stadium», όσο και να οργανώσει εκδρομές για τα εκτός έδρας ματς της ομάδας.

«Η μειωμένη προσέλευση σημαίνει λιγότερα έσοδα από τα ταμεία, την εστίαση και τα καταστήματα τις ημέρες των αγώνων, και μια χειρότερη εμπειρία για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας που έχουν ανανεώσει τη δέσμευσή τους στον σύλλογο. Ο αντίκτυπος επηρεάζει και τους χορηγούς μας.

Η Εσπανιόλ κατανοεί την πολυπλοκότητα του ημερολογίου και τη σημασία των οπτικοακουστικών δικαιωμάτων για το ισπανικό ποδόσφαιρο στο σύνολό του. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ζητά μια πιο ισορροπημένη κατανομή των χρονικών πλαισίων μεταξύ όλων των συλλόγων, έτσι ώστε κανένας από αυτούς να μην επικεντρώνεται επανειλημμένα στις λιγότερο ευνοϊκές ημέρες. Και, αφετέρου, η προσέλευση και η κινητικότητα των οπαδών να αποτελεί πραγματικό κριτήριο κατά τον καθορισμό των προγραμμάτων», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι πέντε από τις έξι τελευταίες αναμετρήσεις της Εσπανιόλ για πρωτάθλημα - κάποιες έχουν διεξαχθεί, άλλες αναμένεται το προσεχές διάστημα - έχουν οριστεί στις δύο αυτές συγκεκριμένες ημέρες!

Πηγή: sport-fm.gr