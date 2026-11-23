Το ισόπαλο αποτέλεσμα σ’ ένα ντέρμπι, πόσω μάλλον όταν αυτό είναι ένα «αιώνιο» ντέρμπι, δεν είναι απαραίτητα κακό. Εάν όμως κανείς ξαναδεί με προσοχή το πρώτο Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ της σεζόν, τότε μπορεί να υποστηρίξει πως το 1-1 δεν αφήνει ικανοποιημένους τους πράσινους. Η Ομόνοια, σε όλη τη διάρκεια της σεζόν έως τώρα, έδειξε πως είναι πιο μπροστά από τον ΑΠΟΕΛ ως ομάδα. Αυτό φάνηκε επίσης από τα πρώτα λεπτά του αγώνα με τους γαλαζοκίτρινους.

Το «τριφύλλι» κατάφερε πολύ εύκολα να ελέγξει και να επιβάλει τον ρυθμό της αναμέτρησης. Ήρθε και το γκολ του Ντιονί στα πρώτα λεπτά για να δώσει ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα και θα έλεγε κανείς πως το 2-0 θα ήταν μία φυσιολογική εξέλιξη. Τελικά αυτό δεν έγινε ποτέ, ο ΑΠΟΕΛ δεν απείλησε καθόλου και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το 1-0 υπέρ των γηπεδούχων. Αυτό που πλήρωσε η Ομόνοια στο δεύτερο μέρος ήταν ο δισταγμός της στο πρώτο.

Ήταν επόμενο να προσπαθήσει να μπει πιο επιθετικά ο αντίπαλος. Ακόμα κι έτσι όμως, οι παίκτες του Μπεργκ δεν αντιμετώπισαν τεράστιες δυσκολίες στην άμυνά τους. Η ισοφάριση ήρθε από το πείσμα του Τζούρισιτς και την ολιγωρία της άμυνας να απομακρύνει. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος που ήρθε το 1-1 αποτελεί ένα καλό μάθημα για την Ομόνοια η οποία τέτοια παιχνίδια μπορεί και πρέπει να τα «σκοτώνει» νωρίς.