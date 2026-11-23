Στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Απόλλωνα επί της Ομόνοιας 29ης Μαΐου ο προπονητής των γαλάζιων, Ερνάν Λοσάδα, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και σε φιλικό που έδωσε τις προηγούμενες ημέρες η ομάδα και δεν προβλήθηκε από τα Μέσα.

Μάλιστα, εμφανίστηκε ενοχλημένος, για το γεγονός ότι δεν τονίστηκε ότι η ομάδα του κέρδισε με 9-1.

Όταν του επισημάνθηκε ότι δεν ήταν γνωστό στους δημοσιογράφους ότι υπήρχε τέτοιο φιλικό, απάντησε ότι «δεν είναι δική μου ευθύνη».

Σήμερα (23/11) σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις (ΣΠΟΡ FM), ο εκπρόσωπος Τύπου, Φανούριος Κωνσταντίνου, - προς τιμήν του τουλάχιστον – τόνισε ότι δεν ήταν ευθύνη των δημοσιογράφων, αφού δεν ενημερώθηκαν επί τούτου.

Όπως δικαιολόγησε, ήταν προπονητικού χαρακτήρα το παιχνίδι και γι’ αυτό δεν προχώρησαν σε οποιαδήποτε ενημέρωση.