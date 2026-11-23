Ο Λίον Μπέιλι τέθηκε εκτός μάχης μετά τον τραυματισμό του κατά την εκτέλεση πέναλτι στο χθεσινό Ολυμπιακός-Ηρακλής (6-2).

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο Τζαμαϊκανός ακραίος θα μείνει εκτός δράσης για δύο εβδομάδες, πάνω που προέρχεται από την καλύτερή του εμφάνιση, με δύο γκολ και ασίστ στο χθεσινό ματς.

Αυτό σημαίνει πως θα χάσει τα ματς με Μίλαν εντός για το Europa League, Άρη εκτός για το πρωτάθλημα και Παναθηναϊκό εντός για το Superbet Κύπελλο, ενώ είναι στο όριο για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, εφόσον οι «ερυθρόλευκοι» δεν ζητήσουν αναβολή.

Υπενθυμίζεται πως από το ματς με τη Μίλαν και τον Άρη θα απουσιάσουν σίγουρα και οι Έσε, Πουέρτα και Τσικίνιο, ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι ο βασικός χθες Σιπιόνι.

Πηγή: sport-fm.gr