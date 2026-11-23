Σε μια σημαντική αλλαγή ημερομηνίας προέβη το εντός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Παρί στη SUNEL Arena, σε μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τους Γάλλους στις 26 Ιανουαρίου και όχι στις 15 του ίδιου μήνα που ήταν αρχικά προγραμματισμένος ο εν λόγω αγώνας, με την ώρα, πάντως, να παραμένει η ίδια (21:15).

Ουσιαστικά, η εν λόγω αλλαγή δημιουργεί μια νέα «διαβολοβδομάδα» για της δύο ομάδες, αφού από τη μία γλυτώνουν την διπλή αγωνιστική 12-15 Ιανουαρίου, αλλά δημιουργείται μια νέα, μιας και ο Ολυμπιακός στις 28 του μήνα θα υποδεχθεί τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 25η αγωνιστική του θεσμού, ενώ, η Παρί την ίδια ημέρα φιλοξενείται από τη Βίρτους Μπολόνια.

sport-fm.gr