Ήταν δεδομένο πως η Καρμιώτισσα θα προσπαθήσει να κλείσει καλά τους χώρους στην άμυνα της στο παιχνίδι με την ΑΕΛ.

Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η ομάδα του Αλέξη Γαρπόζη τα πήγε περίφημα κρατώντας μακριά τον κίνδυνο.

Τελικά δεν άντεξε ούτε τον πόντο να κρατήσει με την ΑΕΛ να φτάνει σε δεύτερη νίκη στο «Στέλιος Κυριακίδης» φέτος (κέρδισε και την Πάφο).

Το «κλειδί» για την ομάδα του Ούγκο Μάρτινς ήταν η ψυχραιμία που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές του μετά το γκολ της Καρμιώτισσας και κυρίως αφότου ισοφάρισαν.

Η ΑΕΛ άλλαξε πρόσωπο στο β΄μέρος με τους παίκτες που μπορούν να κάνουν την διαφορά (βλέπε Κονσεϊσάο) να ανεβάζουν την απόδοσή τους.

Ακόμα κι όταν πίεζε τον αντίπαλο, φρόντισε να μην αφήσει πολλούς ανοικτούς χώρους πίσω. Όταν η μπάλα ήταν στο μισό του αντιπάλου, οι παίκτες των φιλοξενούμενων πίεζαν ψηλά την άμυνα για να κερδίσουν την μπάλα σε εκείνο το σημείο που δεδομένα μπορεί να τους κάνει πιο επικίνδυνους.

Έτσι ήρθε τελικά το γκολ του Τζόφρι στο 87΄με την ΑΕΛ να κάνει την ολική ανατροπή και να επιστρέφει στη Λεμεσό μ΄ένα τρίποντο «χρυσάφι».

α.ψ