Δύο γάιδαροι μαλώνανε; Cyta και ΡΙΚ, έκαναν bit με εκατομμύρια για Europa, Conference, Champions, για την τετραετία 2027-2031. Η Cytavision δικαιούται ασφαλώς να διεκδικεί ό,τι θέλει και τα πήρε όλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δίνοντας 25 εκατ. ευρώ, ποσό που σίγουρα δεν θα έδινε ποτέ κανένας ιδιώτης.

Το ΡΙΚ έχασε την Πέμπτη με τα Europa και Conference και πήρε Champions League την Τρίτη, μάλλον για λόγους κύρους. Το ερώτημα είναι γιατί το κράτος αφήνει δύο δημόσιους οργανισμούς να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, λες και το κράτος ανταγωνίζεται τον εαυτό του.

Ειδικά για Europa και Conference, εκεί όπου παίζουν περισσότερες κυπριακές ομάδες, γιατί να μην υπάρχει συνεννόηση για ελεύθερη μετάδοση; Ποιος σκέφτεται τον πολίτη, που δεν αντέχει να πληρώνει συνδρομές;

Άλης