«Η ΑΕΚ είναι ένας σπουδαίος σύλλογος, μία καλή ομάδα και ένα δεμένο σύνολο. Έχουν ποιότητα και παίζουν με επιθετικότητα, παρότι δεν έχω παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια τους. Η υποστήριξη των φιλάθλων μας θα είναι σημαντική,» επισήμανε για την πρωταθλήτρια Ελλάδας ο Τάσος Δουβίκας που σχολίασε για το γεγονός πως είναι ο πρώτος σκόρερ στο Champions League: «Έχω υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου. Είναι κάτι ξεχωριστό να είμαι πρώτος σκόρερ.

Όσο για πιθανή επιστροφή του στην Ελλάδα στο μέλλον, ο Δουβίκας απάντησε: «Ναι, αγαπώ την Ελλάδα. Παρακολουθώ το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά όχι πάρα πολύ. Παρακολουθώ περισσότερο τους αντιπάλους μας στη Serie A, όσο μου το επιτρέπει ο χρόνος. Δεν ξέρω, ίσως στο μέλλον. Πάντως, δεν είναι κάτι που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή.

Αναλυτικά ο Τάσος Δουβίκας υπογράμμισε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα της Κόμο με την ΑΕΚ επί ιταλικού εδάφους:

-Γεννήθηκες στην Αθήνα και είσαι Έλληνας. Τι σημαίνει για σένα αυτό το παιχνίδι;

«Ναι, είναι κάτι όμορφο για μένα να αγωνίζομαι απέναντι σε μία ελληνική ομάδα. Θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι αύριο».

-Έχεις ανταλλάξει κάποιες κουβέντες με τον Πέτρο Μάνταλο πριν από τον αγώνα;

«Με τον Πέτρο έχουμε εξαιρετική σχέση. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι και έχουμε πάει ο ένας στον γάμο του άλλου. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμη για το παιχνίδι. Ίσως κάνουμε κάποια βιντεοκλήση. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στο Champions League. Θα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι και το περιμένουμε με μεγάλες προσδοκίες. Ελπίζουμε να κερδίσουμε. Το έχουμε καταφέρει ήδη, αλλά έχουμε ακόμη πολλά παιχνίδια μπροστά μας».

-Τι μπορείς να μας πεις για την ΑΕΚ;

«Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος, μία καλή ομάδα και ένα δεμένο σύνολο. Έχουν ποιότητα και παίζουν με επιθετικότητα, παρότι δεν έχω παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια τους. Η υποστήριξη των φιλάθλων μας θα είναι σημαντική».

-Περίμενες στην αρχή της σεζόν ότι θα γινόσουν πρώτος σκόρερ του Champions League; Πόσο υπερήφανο σε κάνει αυτό;

«Έχω υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου. Είναι κάτι ξεχωριστό να είμαι πρώτος σκόρερ. Παράλληλα, αισθάνομαι μεγάλη εμπιστοσύνη από το προπονητικό επιτελείο και την ομάδα. Όχι, δεν έχω μιλήσει με τον Ρότα, αλλά θα κάνω μία βιντεοκλήση το βράδυ».

-Σκέφτεσαι να επιστρέψεις κάποια στιγμή στην Ελλάδα για να αγωνιστείς;

«Ναι, αγαπώ την Ελλάδα. Παρακολουθώ το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά όχι πάρα πολύ. Παρακολουθώ περισσότερο τους αντιπάλους μας στη Serie A, όσο μου το επιτρέπει ο χρόνος. Δεν ξέρω, ίσως στο μέλλον. Πάντως, δεν είναι κάτι που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή. Αυτό που μετράει είναι η ομάδα μου και τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας».

-Σε ποιους τομείς θεωρείς ότι μπορείς να βελτιωθείς ακόμη;

«Υπάρχουν αρκετά πράγματα μέσα στη διάρκεια ενός αγώνα. Δουλεύουμε πολύ με την ανάλυση βίντεο και προσπαθούμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο ώστε να αποδίδω κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Βλέπω βελτίωση σε σχέση με πριν από δύο χρόνια, ακόμη και στον τρόπο παιχνιδιού μου. Θέλω να εξελίσσομαι τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως άνθρωπος, αλλά έχω προοδεύσει πιο γρήγορα απ' όσο περίμενα».