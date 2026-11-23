Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για την αυριανή αναμέτρηση στη Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της EuroLeague έμεινε ο Κώστας Σλούκας.

Ο 37χρονος γκαρντ, που ήταν καθοριστικός στη νίκη της ομάδας του επί της Ζαλγκίρις στο Κάουνας παίζοντας για περίπου 20 λεπτά, δεν αγωνίστηκε στο ματς πρωταθλήματος με το Μαρούσι το Σάββατο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, ο αρχηγός της ομάδας δεν έχει κάποιον τραυματισμό, αλλά αποφασίστηκε να μην ταξιδέψει για λόγους διαχείρισης.

Έτσι το βάρος στη θέση «1» θα μοιραστούν οι Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο και Τζέριαν Γκραντ.

sport-fm.gr