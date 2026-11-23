Μια γενναία και πολύ σημαντική απόφαση για την προσωπική του ζωή πήρε ο Εμρέ Μορ.

Ο 29χρονος Τούρκος μεσοεπιθετικός διέκοψε τη συνεργασία του με τη Ναϊμέγκεν, μέσα σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης, θέλοντας να βάλει μια άνω τελεία στην ποδοσφαιρική του καριέρα και να επικεντρωθεί στην ψυχική του υγεία.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού, που σκόραρε μάλιστα για τον ολλανδικό σύλλογο στο δεύτερο παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους» για τα προκριματικά του Champions League, τερμάτισε το διετές συμβόλαιο που είχε υπογράψει φέτος το καλοκαίρι με τη Ναϊμέγκεν, δίνοντας βαρύτητα στην προσωπική του ζωή και στην υγεία του.

Το μήνυμα του Εμρέ Μορ:

«Από τότε που ήμουν μικρό αγόρι, είχα μόνο ένα όνειρο: να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Το να μπορέσω να ζήσω αυτό το όνειρο σήμαινε τα πάντα για μένα. Πάντα προσπαθούσα να δίνω τα πάντα για το άθλημα που αγαπώ τόσο πολύ.Ωστόσο, πρόσφατα αντιμετώπισα κάποια προβλήματα υγείας. Έχω φτάσει σε ένα σημείο όπου πρέπει να ακούω το σώμα μου, να σέβομαι τα όριά μου και να δίνω προτεραιότητα στην ευημερία μου.Για αυτόν τον λόγο, πήρα τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθώ προσωρινά από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και να επικεντρωθώ στον εαυτό μου. Η αγάπη μου για το ποδόσφαιρο δεν θα αλλάξει ποτέ και παραμένω αισιόδοξος για το τι μπορεί να μου επιφυλάσσει το μέλλον».

sport-fm.gr