Σεβασμό και εκτίμηση στην ΑΕΚ έδειξε ο Σεσκ Φάμπρεγκας εν όψει της αυριανής αναμέτρησης με την Κόμο για το Champions League. Ο Ισπανός άλλοτε σπουδαίος μέσος και πλέον προπονητής της ιταλικής ομάδας έκανε σαφές πως δεν θεωρεί εύκολο το ματς της Τρίτης ούτε την ομάδα του φαβορί. Αναλυτικά μίλησε για:

-την καλή φόρμα της Κόμο: «Η ομάδα βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Θα μας λείψουν οι ποδοσφαιριστές που δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα, οπότε θα πάρουμε κάποιους παίκτες από την ομάδα Νέων».

-την ΑΕΚ: «Η ΑΕΚ δυσκόλεψε μεγάλες ομάδες, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, στο Champions League. Είναι μία πολύ δυνατή ομάδα σωματικά, που επιβάλλεται στο παιχνίδι, ακόμη και στο πρωτάθλημά της. Έχει εξαιρετική νοοτροπία και αύριο θα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί και αποτελεσματικοί. Υπάρχουν αναμετρήσεις στις οποίες πρέπει να δείχνουμε ωριμότητα και να μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε, ώστε να φτάνουμε στη νίκη. Αλλά δεν θέλουμε να αλλάξουμε όλα τα όμορφα πράγματα που έχουμε δημιουργήσει εδώ, τον τρόπο παιχνιδιού μας και τη φιλοσοφία μας. Θέλουμε να κερδίζουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Οι νίκες δεν είναι ποτέ κάτι αυτονόητο. Όταν ο κόσμος βλέπει μία ομάδα να παίζει με αυτόν τον τρόπο, θέλει ακόμη περισσότερο να τη βλέπει να κερδίζει έτσι. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να μπορούμε να διαχειριζόμαστε πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Δεν είναι εύκολο να ξαναβρίσκεις τους ποδοσφαιριστές σου μετά τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες, όταν έχουν περάσει αρκετές ημέρες. Παρόλα αυτά, η ομάδα διατηρεί την ταυτότητά της. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό».

-το αν θεωρεί την ομάδα του φαβορί: «Όχι, δεν είμαστε το φαβορί. Είμαστε ένας μικρός σύλλογος, στον οποίο επικρατεί μία εξαιρετική ατμόσφαιρα, ακόμη και στο προπονητικό κέντρο. Γνωρίζουμε πόσο μπορούμε να βελτιωθούμε, γνωρίζουμε τα όριά μας και έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι είμαστε ως ομάδα και ως σύλλογος. Προσπαθούμε καθημερινά να γινόμαστε καλύτεροι, χάρη και σε αυτούς τους εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε όσα λέει ο κόσμος για εμάς, αλλά έχουμε κερδίσει με την αξία μας όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας. Οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται σε μία περίοδο κατά την οποία γίνεται πολύ περισσότερη συζήτηση γύρω από τα ονόματά τους. Αυτό τους βοηθά να ωριμάσουν. Αν θέλουν να εξελιχθούν σε κορυφαίους ποδοσφαιριστές, πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις».

-το αν θα προτιμούσε να κερδίσει η Κόμο με 1-0 ή με 4-3: «Δύσκολη ερώτηση. Προφανώς αναφέρεστε σε παιχνίδια όπως το Μίλαν – Φροζινόνε και το Αταλάντα – Ίντερ, αλλά είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ανεξάρτητα από το αν κερδίζεις ή χάνεις με 1-0».

-το αν υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα σε Κάλιαρι και ΑΕΚ: «Η ΑΕΚ κλείνει πολύ καλά τους κεντρικούς διαδρόμους. Έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και τοποθετεί πολλούς παίκτες ανάμεσα στις γραμμές. Απέναντι στην Κάλιαρι δεν διαχειριστήκαμε σωστά τα πρώτα 35 λεπτά. Η ΑΕΚ διαθέτει εξαιρετικούς επιτελικούς μέσους, οι οποίοι μπορούν να σου δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα».

-τους σοβαρούς τραυματισμούς Ντουέ και Κέιν: «Το ποδόσφαιρο γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνο, κυρίως για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να μπορούν να διαχειρίζονται το περιβάλλον γύρω τους, τα μέσα ενημέρωσης, τους φιλάθλους, αλλά και την πίεση που ασκούν οι ίδιοι στον εαυτό τους για να βελτιώνονται και να αποδίδουν καλά. Αυτό δεν αφορά μόνο τους ποδοσφαιριστές, αλλά και τους προπονητές. Δείτε, για παράδειγμα, τον Κομπανί. Οι απαιτήσεις είναι τεράστιες. Ο Ολίσε τραυματίζεται, η Μάντσεστερ Σίτι δεν κερδίζει, η Μπαρτσελόνα χρειάζεται να ανατρέψει ένα 0-2. Είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχει τεράστια πίεση στο ποδόσφαιρο, την οποία ασκείτε και εσείς, τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτή την πραγματικότητα. Για μένα είναι θεμελιώδες να μπορείς να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου. Εμείς, στο προπονητικό μας κέντρο στο Μοτσάτε, προσπαθούμε να δουλεύουμε με ηρεμία και ψυχραιμία. Εγώ πρώτος, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι. Θέλουμε να δουλεύουμε πάνω στην ταυτότητα που επιθυμούμε να έχουμε. Όμως το ποδόσφαιρο γίνεται πιο γρήγορο, πιο απαιτητικό σωματικά και πρέπει συνεχώς να παίρνουμε αποφάσεις. Γιατί δεν παίζει ο Νίκο Παζ; Γιατί δεν αγωνίστηκε ο Δουβίκας απέναντι στη Φέγενορντ; Εδώ δεν υπάρχουν υπεράνθρωποι. Εμείς έχουμε όλες τις πληροφορίες. Μπορεί κάποιος να μην αισθάνεται καλά ή η σύντροφος ενός ποδοσφαιριστή να είναι έγκυος και εκείνος να μην έχει κοιμηθεί αρκετά. Δεν γίνεται αρκετή συζήτηση για την πίεση που υπάρχει στο σημερινό ποδόσφαιρο».

Πηγή: sport-fm.gr