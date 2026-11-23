Δυσάρεστα ήταν, εν τέλει, τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε σήμερα (23/11) ο Σαντίνο Αντίνο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στη χθεσινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ.

Με τις εξετάσεις να δείχνουν ότι ο Αντίνο έχει υποστεί ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο. Συνεπώς θα χάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν!

Με την επάνοδο του 21χρονου άσου να τοποθετείται στην καλοκαιρινή προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, μετά από αυτή την εξέλιξη…

Θυμίζουμε ότι το «τριφύλλι» έχει ήδη χάσει τον Αζεντίν Ουναΐ, αλλά και τον Σβέριρ Ίνγκασον με τον Παύλο Παντελίδη, με επίσης σοβαρούς τραυματισμούς έως τώρα.

Και αυτό γιατί, δυστυχώς, οι αρχικοί φόβοι όλων όσον αφορά το μέγεθος της ζημιάς που έπαθε ο Αργεντινός εξτρέμ των «πράσινων», επιβεβαιώθηκαν.

sport-fm.gr