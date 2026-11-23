Αντιμέτωπος με ερώτηση σχετικά με το επιβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα και τους πρόσφατους τραυματισμούς στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όπως εκείνοι του Χάρι Κέιν στην Μπάγερν Μονάχου και του Ντεζιρέ Ντουέ στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο Ζοσέ Μουρίνιο κλήθηκε να τοποθετηθεί για το εν λόγω ζήτημα, με τον Πορτογάλο να στέκεται στην οικονομική διάσταση του ζητήματος.

«Νομίζω ότι, αν θέλουμε χρήματα, πρέπει να δουλεύουμε πολύ, να παίρνουμε ρίσκα και αυτή είναι η ζωή. Αν κάποιος ποδοσφαιριστής θέλει να κάνει απεργία επειδή παίζουμε πάρα πολύ, μπορεί να προτείνει να μειωθεί ο μισθός του κατά 50%.

Το οικονομικό ζήτημα έχει τεράστια βαρύτητα. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε, πρέπει να υποφέρουμε. Σήμερα είμαι προπονητής ενός συλλόγου και αύριο μπορεί να είμαι προπονητής μιας εθνικής ομάδας. Στους συλλόγους σκεφτόμαστε το εξής. Γιατί υπάρχουν τόσες εθνικές ομάδες; Γιατί χρειάζονται τόσα ταξίδια; Γιατί υπάρχει αυτό το Nations League που δεν ενδιαφέρει κανέναν;

Όμως, για έναν ομοσπονδιακό προπονητή είναι θεμελιώδους σημασίας. Το ίδιο ισχύει και για την οικονομική διαχείριση των ομοσπονδιών. Υπάρχει μία σύγκρουση συμφερόντων, αλλά στο τέλος όλα καταλήγουν στο “πλην, πλην”», ανέφερε γελώντας και κάνοντας τη χαρακτηριστική χειρονομία για τα χρήματα. «Πάντως, αν μου έδιναν τη δυνατότητα να παίζουμε μόνο κάθε τρεις ημέρες, θα ήταν καλύτερα», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε αν συμφωνεί με τον Λουίς Ενρίκε, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα δεχόταν μείωση μισθού προκειμένου να παραχωρεί λιγότερες συνεντεύξεις Τύπου, έχοντας ήδη εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τις συνεχείς παρουσίες του στην αίθουσα Τύπου.

Η απάντησή του ήταν άμεση και συνοδεύτηκε από γέλια: «Εγώ όχι! Οι ίδιες συνεντεύξεις Τύπου, ο ίδιος μισθός».

🤔 La REFLEXIÓN de MOURINHO por las QUEJAS por el NÚMERO de PARTIDOS: 💰 "Si queremos pasta, tenemos que trabajar mucho y correr riesgos... es LA VIDA". 🗨️ "Si algún jugador quiera hacer huelga, se le podría proponer ganar un 50% menos". https://t.co/MqLV9ZOgxR — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 23, 2026

athletiko.gr