Η κλήρωση για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ισπανίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην έδρα της Ισπανικής Ομοσπονδίας, χωρίς Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο και Σοσιεδάδ, που θα μπουν στην επόμενη φάση («32»). Οι αγώνες θα γίνουν το τριήμερο 1-2-3 Δεκεμβρίου.

Τα ζευγάρια που περιλαμβάνουν τις 15 ομάδες της πρώτης κατηγορίας (χωρισμένα σε Βόρειο και Νότιο όμιλο) διαμορφώθηκαν ως εξής:

Σεσάο Ρίβερ – Βιγιαρεάλ

Κλαμπ Πορτουγαλέτε – Ντεπορτίβο Λα Κορούνια

Χιμνάστικα Τορελαβέγκα – Ντεπορτίβο Αλαβές

Νουμάνθια – Αθλέτικ Μπιλμπάο

Αρόσα – Θέλτα Βίγο

Ρεάλ Άβιλα – Χετάφε

Ρέους – Ράσινγκ Σανταντέρ

Αμορεμπιέτα – Οσασούνα

ΚΕ Εουρόπα – Ράγιο Βαγιεκάνο

Ατλέτικο Πάσο – Σεβίλλη

Καρταχένα – Έλτσε

ΚΝ Κόρια – Μάλαγα

Εξτρεμαδούρα – Ρεάλ Μπέτις

Αντεκέρα – Λεβάντε

Ρεάλ Χαέν – Βαλένθια

sport-fm.gr