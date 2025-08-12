Πώς εξελίσσεται το θέμα με τον Σαρφό μετά το μπλόκο - «Είχε θέματα και σε ΑΠΟΕΛ και σε Ολυμπιακό»

Αβέβαιο είναι κατά πόσον ο Κίγκσλεϊ Σαρφό θα αγωνιστεί με τη φανέλα της τρίτης κυπριακής ομάδας, μετά τον Ολυμπιακό και τον ΑΠΟΕΛ.

Ως γνωστό, ο ποδοσφαιριστής έχει συμφωνήσει με την Freedom 24 Krasava Έ.Ν. Ύψωνα, όμως – όπως είχε αποκαλύψει προ ημερών η ιστοσελίδα μας (διαβάστε ΕΔΩ) δεν μπόρεσε να εισέλθει σε έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τις αρχές να επικαλούνται την απαγόρευση που υπάρχει σχετικά με το να ταξιδεύει ο ποδοσφαιριστής σε χώρες που βρίσκονται στη ζώνη Σένγκεν.

«Είναι θέματα που αντιμετώπιζε ο Σαρφό και στις προηγούμενες του ομάδες και στον ΑΠΟΕΛ και τον Ολυμπιακό. Ήρθε στην Κύπρο, τελικά δεν μπόρεσε να μπει» ανάφερε μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM ο εκπρόσωπος Τύπου, Freedom 24 Krasava Έ.Ν. Ύψωνα, Χριστόφορος Μιχαηλούδης και πρόσθεσε: «Είναι ένα θέμα που το βλέπει ο πρόεδρος. Εάν δεν καταφέρει να έρθει στην Κύπρο, δεν θα βρίσκεται στο ρόστερ. Το κοιτάζει ο πρόεδρος και θα φανεί πώς θα εξελιχθεί».