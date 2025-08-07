Μπλόκο στο αεροδρόμιο για τον Σαρφό

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας (gipedo.politis.com.cy), πρόβλημα έχει προκύψει με την είσοδο του Κίγκσλεϊ Σαρφό στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος, ως γνωστόν, ανήκει στην Freedom 24 Krasava Έ.Ν. Ύψωνα, αφίχθηκε σήμερα το πρωϊ (07/08) από το εξωτερικό, ωστόσο οι αρχές επικαλούνται την απαγόρευση που υπάρχει σχετικά με το να ταξιδεύει σε χώρες που βρίσκονται στη ζώνη Σένγκεν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γίνονται διάφορες ενέργειες ώστε να επιτραπεί στον ποδοσφαιριστή να εισέλθει κανονικά στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προανήγγειλε πριν από καιρό ότι η Κύπρος θα μπει στη ζώνη Σένγκεν το 2026 και γι’ αυτό τον λόγο θα γίνουν διάφορες προσπάθειες μέσα στο 2025.