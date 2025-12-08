Cyprus League by Stoiximan: Ο πρώτος γύρος σε αριθμούς

Είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο το γεγονός πως οι τρεις ομάδες που συμμετέχουν στη League Phase των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων, βρίσκονται στις τρεις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, εν μέσω των υποχρεώσεων τους στην Ευρώπη.

Ο Άρης με 26 βαθμούς και ο ΑΠΟΕΛ με 25 θα προσπαθήσουν να μπουν σφήνα στους τρεις πρώτους ενώ οι ομάδες της Λεμεσού, Απόλλων (21 βαθμοί) και ΑΕΛ (20 βαθμοί) με τα σημερινά βαθμολογικά δεδομένα, θα κάνουν μεγάλη προσπάθεια να εξασφαλίσουν θέση στην πρώτη εξάδα.

Σε πολύ δύσκολη βαθμολογική θέση βρίσκεται η Ε.Ν. Παραλιμνίου που πήρε μόλις 1 βαθμό στον πρώτο γύρο ενώ από εκεί και πέρα, 6 ομάδες «συνωστίζονται» σε απόσταση 4 βαθμών. Πρόκειται για τον Ολυμπιακό και τον Εθνικό Άχνας που έχουν από 14 βαθμούς, τον Ακρίτα Χλώρακας και την Ανόρθωση που έχουν από 13 βαθμούς και τις Freedom24 Krasava ΕΝΥ και Ομόνοια Αραδίππου που έχουν από 10 βαθμούς.

Στατιστικά στοιχεία 1ου γύρου:

-Σε 13 αγωνιστικές (91 αγώνες) σημειώθηκαν 245 τέρματα.

-Ο μέσος όρος των τερμάτων ανά αγωνιστική είναι 18,8 και ανά αγώνα, 2,7.

-Τα περισσότερα τέρματα σε μια αγωνιστική, 26, σημειώθηκαν στη 11η.

-Η Ομόνοια Λευκωσίας διαθέτει την καλύτερη επίθεση με 29 τέρματα, έναντι 28 της Πάφος F.C.

-Η Ομόνοια Λευκωσίας διαθέτει και την καλύτερη άμυνα με 9 τέρματα παθητικό ενώ η Πάφος F.C. και ο Άρης δέχτηκαν από 10 τέρματα.

-Η Πάφος F.C. έχει τις περισσότερες νίκες, 10, η Ανόρθωση έχει τις περισσότερες ισοπαλίες, 7 και η Ε.Ν. Παραλιμνίου έχει τις περισσότερες ήττες, 12.

Πρώτοι σκόρερ

Ο Γουίλι Σεμέδο της Ομόνοιας Λευκωσίας προηγείται στον πίνακα των σκόρερ με 9 τέρματα. Ο Νικόλας Αντερέγκεν του Εθνικού Άχνας έχει σκοράρει 8 τέρματα και ο Πιέρος Σωτηρίου του ΑΠΟΕΛ 7 τέρματα. Την πρώτη πεντάδα των σκόρερ συμπληρώνουν ο Μοντνόρ του Άρη και ο Μιλίσεβιτς της ΑΕΚ με 5 τέρματα.

Βαθμολογία