ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι κερδισμένοι και η τελική όψη στο φινάλε του α' γύρου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι κερδισμένοι και η τελική όψη στο φινάλε του α' γύρου

Δείτε πώς διαμορφώθηκε ο βαθμολογικός πίνακας στην ολοκλήρωση του α' γύρου της κανονικής περιόδου

Με τον ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΛ να βγαίνουν κερδισμένοι από τα αποτελέσματα της Κυριακής (07/12) ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική και παράλληλα ο α’ γύρος της κανονικής περιόδου της Cyprus League by Stoiximan.

Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε τον Άρη και μείωσε τη διαφορά του από την τέταρτη θέση της βαθμολογίας, κρατώντας επαφή και με τις πιο πάνω ομάδες, ενώ η ΑΕΛ πλησίασε την πρώτη εξάδα, εκμεταλλευόμενη και τις απώλειες του Απόλλωνα.

Όλα τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής

 Πάφος FC - Ακρίτας 4-0

(34' Κορέια, 42' Μπρούνο, 74' Άντερσον, 79' αυτ. Αντωνίου)

 Ένωση - Ε.Ν. Ύψωνα  0-1

(63' Κουμούρη)

 Ολυμπιακός - Ομόνοια  0-3

(35', 74' Σεμέδο, 68' Εράκοβιτς)

 ΑΕΚ - Εθνικός  2-1

(27' Μιραμόν, 83' Ανγκιέλσκι / 75' Μπρένο)

 Ομόνοια Αρ. - ΑΕΛ  1-3

(40' Ποντικός / 4', 18' Σινγκ, 72' Γκλάβσιτς)

 ΑΠΟΕΛ - Άρης  2-0

(8' Κούτσακος, 84' Ντράζιτς)

 Απόλλων - Ανόρθωση  0-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ (14η αγων.): Ακρίτας-Εθνικός (13/12, 17:00), ΑΠΟΕΛ-Ε.Ν. Ύψωνα (13/12, 19:00), Ομόνοια Αρ.-Ανόρθωση (13/12, 19:00), Ολυμπιακός-ΑΕΛ (14/12, 16:00), Απόλλων-Άρης (14/12, 19:00), Ένωση-Πάφος FC (14/12, 19:00), ΑΕΚ-Ομόνοια (15/12, 19:00).

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

