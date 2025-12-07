ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι κερδισμένοι και η τελική όψη στο φινάλε του α' γύρου
Δείτε πώς διαμορφώθηκε ο βαθμολογικός πίνακας στην ολοκλήρωση του α' γύρου της κανονικής περιόδου
Με τον ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΛ να βγαίνουν κερδισμένοι από τα αποτελέσματα της Κυριακής (07/12) ολοκληρώθηκε η 13η αγωνιστική και παράλληλα ο α’ γύρος της κανονικής περιόδου της Cyprus League by Stoiximan.
Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε τον Άρη και μείωσε τη διαφορά του από την τέταρτη θέση της βαθμολογίας, κρατώντας επαφή και με τις πιο πάνω ομάδες, ενώ η ΑΕΛ πλησίασε την πρώτη εξάδα, εκμεταλλευόμενη και τις απώλειες του Απόλλωνα.
Όλα τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής
Πάφος FC - Ακρίτας 4-0
(34' Κορέια, 42' Μπρούνο, 74' Άντερσον, 79' αυτ. Αντωνίου)
Ένωση - Ε.Ν. Ύψωνα 0-1
(63' Κουμούρη)
Ολυμπιακός - Ομόνοια 0-3
(35', 74' Σεμέδο, 68' Εράκοβιτς)
ΑΕΚ - Εθνικός 2-1
(27' Μιραμόν, 83' Ανγκιέλσκι / 75' Μπρένο)
Ομόνοια Αρ. - ΑΕΛ 1-3
(40' Ποντικός / 4', 18' Σινγκ, 72' Γκλάβσιτς)
ΑΠΟΕΛ - Άρης 2-0
(8' Κούτσακος, 84' Ντράζιτς)
Απόλλων - Ανόρθωση 0-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (14η αγων.): Ακρίτας-Εθνικός (13/12, 17:00), ΑΠΟΕΛ-Ε.Ν. Ύψωνα (13/12, 19:00), Ομόνοια Αρ.-Ανόρθωση (13/12, 19:00), Ολυμπιακός-ΑΕΛ (14/12, 16:00), Απόλλων-Άρης (14/12, 19:00), Ένωση-Πάφος FC (14/12, 19:00), ΑΕΚ-Ομόνοια (15/12, 19:00).