ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο πρώτος στόχος του Χάρη Φωτίου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο πρώτος στόχος του Χάρης Φωτίου

Από το απόγευμα της Δευτέρας (30/3) τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης του ΑΠΟΕΛ ενώ ο πρόεδρος Φωτίου σημείωσε στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης πως θα ξεκινήσει περιοδεία σε όλη την Κύπρο προκειμένου να μιλήσει και να ενημερώσει τους ΑΠΟΕΛίστες για την κατάσταση.

Ο Φωτίου τόνισε ανάμεσα σε άλλα πως θα είναι αληθινός και λαϊκός. Προφανώς ο στόχος του είναι να διατηρηθεί κοντά στην πλατιά μάζα των ΑΠΟΕΛιστών, σε μία προσπάθεια να περιοριστούν ή ακόμα καλύτερα να εξαφανιστούν οι σκιές γύρω από την δράση της νέας διοίκησης.

Αυτό, κρίνεται απολύτως λογικό και σημαντικό, ειδικά αν δει κανείς την κατάσταση που επικρατούσε το προηγούμενο μεγάλο διάστημα και τις συζητήσεις ανάμεσα στον κόσμο της ομάδας. 

Ο πρώτος στόχος του Φωτίου είναι να τον πιστέψει ο ΑΠΟΕΛίστας. Να κρίνει πως η δράση του όντως μπορεί να βάλει τον σύλλογο στον σωστό δρόμο. Αυτό, προφανώς και θα λειτουργήσει υπέρ του συλλόγου. Άλλωστε είναι σε διάφορες περιπτώσεις που τόνισε την σημαντικότητα της ενότητας. 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΠΟΕΛ

Tags

ΑΠΟΕΛΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟΕΛΟΙΚΗΜΑ ΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη